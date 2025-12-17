Áll a bál a kameruni válogatottnál az Afrika-kupa előtt – Samuel Eto'ót támadja a kirúgott szövetségi kapitány

Samuel Eto'o, a kameruni futballszövetség novemberben újraválasztott elnöke három héttel az Afrika-kupa rajtja előtt döntött úgy, hogy meneszti posztjáról Marc Brys szövetségi kapitányt, akivel a „szelídíthetetlen oroszlánok” nagy csalódásra lemaradtak a 2026-os világbajnokságról. Csakhogy Kamerunban egészen máshogy intézik a dolgokat: a belga szakember ugyanis ragaszkodott állásához, és továbbra is szövetségi kapitányként tekintett magára. Olyannyira, hogy mintha mi sem történt volna, ki is hirdette a keretét a kontinensviadalra.

Előtte azonban a szövetség által újonnan kinevezett kapitány, a teljesen ismeretlen David Pagou is kihirdette a saját névsorát, a két lista között pedig nyilván akadtak különbségek. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) irányadónak tekinthető listájában mindenesetre jelenleg is Pagout tüntetik fel a válogatott szövetségi kapitányaként.

De hogy miért tekinthette magát Brys még mindig szövetségi kapitánynak? Nos, a tréner szerint azért, mert őt a kameruni sportminisztérium bízta meg a válogatott irányításával, nem pedig Eto'o, akinek így nincs is joga őt eltávolítani a posztjáról. Brys úgy véli: erről nem is lehet vitát nyitni, Kamerunban már harminc éve így működnek a dolgok, így mindaddig, amíg az ország elnöke írásban másképpen nem rendelkezik, ő szövetségi kapitánynak tartja magát.

Mindeközben Brys éles kritikákat fogalmazott meg Eto'óval szemben a belga VTM Nieuws műsorában: „Egy nárcisztikus ember, aki azt gondolja magáról, hogy ő a legjobb. A kezdetektől fogva az volt a célja, hogy megszabaduljon tőlem. Az első perctől sértegetett, egyszerűen túl sok voltam neki” – mondta a Sport napilap szerint.

Brys azt is szóvá tette, hogy a Pagou által megnevezett keretben több furcsaság is akad, például nincs benne a korábbi Manchester United-kapus, André Onana vagy Vincent Aboubakar sem: „Meghatározó játékosokat, igazi vezéregyéniségeket távolított el. Hogyan is lehetne részt venni az Afrika-kupán egy olyan világklasszis kapus nélkül, mint Onana, vagy egy olyan karizmatikus csatár nélkül, mint Aboubakar? Azért hagyták ki őket, mert mertek szembeszállni az elnökkel. Nem magam, hanem az egész válogatott miatt vagyok szomorú” – érvelt a belga.

Az ötszörös ANK-győztes Kamerun számára december 24-én kezdődik a kontinenstorna, az ellenfél Gabon válogatottja lesz.