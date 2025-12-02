Nemzeti Sportrádió

Az Afrika-kupa előtt kirúgták a kameruni válogatott szövetségi kapitányát

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.12.02. 12:17
null
Marc Brys (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kamerun Marc Brys Afrika-kupa
Három héttel az Afrika Nemzetek Kupája kezdete előtt a Kameruni Labdarúgó-szövetség azonnali hatállyal menesztette posztjáról a válogatott szövetségi kapitányát, a belga Marc Bryst.

Mint ismert, a kameruni válogatott nem jutott ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, miután alulmaradt a Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben az interkontinentális pótselejtezőt érő helyért vívott selejtezős összecsapás elődöntőjében.

A Kicker beszámolója szerint a válogatott kapitánya, a belga Marc Brys ezután összetűzésbe keveredett a szövetség elnökével, a korábbi kiváló támadóval, Samuel Eto'óval, aki végül úgy döntött, hogy azonnali hatállyal meneszti posztjáról a szakembert. A 63 éves Brys 17 meccsen vezette a „szelidíthetetlen oroszlánokat”, a mérlege kilenc győzelem, hat döntetlen és két vereség volt. 

A válogatott irányítását az 56 esztendős David Pagou vette át, aki eddig csak a kameruni bajnokságban tevékenykedett, és a neve teljesen ismeretlenül cseng a nemzetközi futballvilágban.

Az Afrika Nemzetek Kupája december 21-én kezdődik Marokkóban, Kamerun az F-csoportba kapott besorolást Gabon, Elefántcsontpart és Mozambik társaságában.

 

Kamerun Marc Brys Afrika-kupa
Legfrissebb hírek

Vb 2026: Afrikában Nigéria–Kongói DK összecsapás jön az interkontinentális rájátszásért

Foci vb 2026
2025.11.13. 19:55

Vb-selejtezők: Nigéria–Gabon és Kamerun–Kongói DK párharcokkal indul a harc a pótselejtezőért

Minden más foci
2025.10.17. 15:01

Stopira válogatottja csak ikszelt Líbiában, így még nem jutott ki a vb-re

Foci vb 2026
2025.10.08. 17:12

Több mint 100-szoros válogatott legendáját gyászolja a kameruni labdarúgás

Minden más foci
2025.05.16. 12:18

A helyzet súlyos – világgá kürtölték keserűségüket a kameruni válogatott játékosai

Minden más foci
2025.03.25. 12:48

Vb 2026: Kamerun nem bírt Eswatinivel, Madagaszkár kiütéssel nyert

Foci vb 2026
2025.03.19. 19:29

Ünneplés helyett menekülés – líbiai biztonságiak támadtak a benini labdarúgókra

Minden más foci
2024.11.20. 19:59

Megvan a DNS-teszt eredménye – kiderült, milyen felmenőkkel rendelkezik Vinícius

Minden más foci
2024.11.20. 11:26
Ezek is érdekelhetik