Az Afrika-kupa előtt kirúgták a kameruni válogatott szövetségi kapitányát

Mint ismert, a kameruni válogatott nem jutott ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, miután alulmaradt a Kongói Demokratikus Köztársasággal szemben az interkontinentális pótselejtezőt érő helyért vívott selejtezős összecsapás elődöntőjében.

A Kicker beszámolója szerint a válogatott kapitánya, a belga Marc Brys ezután összetűzésbe keveredett a szövetség elnökével, a korábbi kiváló támadóval, Samuel Eto'óval, aki végül úgy döntött, hogy azonnali hatállyal meneszti posztjáról a szakembert. A 63 éves Brys 17 meccsen vezette a „szelidíthetetlen oroszlánokat”, a mérlege kilenc győzelem, hat döntetlen és két vereség volt.

A válogatott irányítását az 56 esztendős David Pagou vette át, aki eddig csak a kameruni bajnokságban tevékenykedett, és a neve teljesen ismeretlenül cseng a nemzetközi futballvilágban.

Az Afrika Nemzetek Kupája december 21-én kezdődik Marokkóban, Kamerun az F-csoportba kapott besorolást Gabon, Elefántcsontpart és Mozambik társaságában.