Vb 2026: Afrikában Nigéria–Kongói DK összecsapás jön az interkontinentális rájátszásért

Az afrikai zónából korábban már kilenc válogatott biztosította helyét a 2026-os világbajnokságon, a még fennmaradó egy helyért pedig négy csapat osztályozós rendszerben mérkőzik meg egymással semleges helyszínen, Marokkóban. A minitorna győztese részt vehet a tavaszi interkontinentális rájátszásban.

Az első csütörtöki elődöntőben Nigéria és Gabon találkozott, és a Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Victor Osimhen hármassal rohamozó „szupersasok” nagy fölényben futballoztak az első félidőben, de a vezetést csak a 78. percben tudták megszerezni Akor Adams révén. Úgy tűnt, ez a gól el is dönti a továbbjutást, a 90. percben azonban Mario Lemina góljával kiegyenlített Gabon.

Az 1–1-es rendes játékidő után így következhetett a hosszabbítás, amelyben még az első játékrészben gólt szerzett Nigéria: a 97. percben Chidera Ejuke másodszor is megszerezte a vezetést csapatának. Innen pedig már nem tudott visszajönni Gabon, olyannyira nem, hogy a 102. percben a nigériai csapat első számú klasszisa, Osimhen 3–1-re alakította az eredményt, a 110. percben pedig ugyancsak ő állította be a végeredményt. 4–1

A napi második elődöntője, a Kamerun–Kongói DK meccs is nagy izgalmakat hozott, igaz, itt a gólok egyáltalán nem potyogtak annyira, és a játék színvonala sem volt olyan magas. Már-már mindenki arra készült, hogy a rendes játékidőben gól nélküli döntetlennel végeznek a csapatok, amikor a 92. percben Chancei Mbemba bevette a kameruni kaput – továbblőve a meccs előtt esélytelenebbnek tartott kongói csapatot. Kamerun 1990 óta harmadik alkalommal nem tudta kiharcolna a kvalifikációt – hét vb-részvétel mellett. 0–1

A vasárnapi playoffdöntőben így Nigéria–Kongói DK találkozót rendeznek. A mérkőzés győztese ott lesz a tavaszi interkontinentális rájátszásban, és megmarad az esélye, hogy kijusson a 2026-os világbajnokságra.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

OSZTÁLYOZÓ, ELŐDÖNTŐ, MAROKKÓ

Nigéria–Gabon 4–1 (A. Adams 78., Ejuke 97., Osimhen 102., 110., ill. Lemina 90.) – h. u.

Kamerun–Kongói DK 0–1 (Mbemba 90+2.)