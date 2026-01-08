Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: optimista légkörben készül a Trieste elleni második meccsre a Szolnok

• Trieszt
2026.01.08. 12:58
Fotó: Fazekas Zoltán
Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda Trieste
Molnár Márton születésnapja és a csarnok megismerése után az este nyolckor kezdődő második felvonás előtt jó hangulatban készül a Trieste elleni összecsapásra a Bajnokok Ligája playinjében szereplő magyar bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász.

Rövidke késés után érkezett meg szerda este Triesztbe a Szolnok, amely Velencébe repült Budapestről, majd onnan szűk kétórás buszozást követően ért a kikötővárosba, s amely a Bajnokok Ligája playinjében a 16 közé, a második csoportkörbe jutásért 1–0-s hátrányból várja a csütörtök esti, olasz Trieste elleni második összecsapást. A miskolci nyitány nem sikerült a Tisza-parti gárdának, s noha egy félidőn át pariban volt a bosnyák Vedran Bosnic legénysége a nála jóval erősebb játékoskerettel (négy korábbi NBA-s és két Euroligában is pallérozodó játékosa is van a riválisnak) rendelkező ellenféllel, a végén 20 ponttal (82–62) kikapott. Elsősorban a napi rossz dobóforma (3/22 a triplavonalon túlról) volt a legnagyobb gondja a piros-feketéknek, de tény, a második félidőben jobban játszott és a hárompontosokat jól (41 százalék) dobta a korábbi ötszörös olasz bajnok.

Fotó: Fazekas Zoltán

A csapat a kikötőtől néhány száz méterre, a tengerparttól egy köpésre található gyönyörű és kényelmes hotelben kapott szállást, s az igazán olaszos vacsora (bableves, tészták, lazac) – amelyről Rudner Gábor azt mondta, „ennek az ételnek lelke van” – után a stábtagok figyelmességének köszönhetően egy torta is megérkezett, a 32. születésnapját aznap ünneplő Molnár Mártont, a gárda válogatott centerét köszöntötte az együttes.

Fotó: Fazekas Zoltán

Csütörtökön délelőtt 9-től már a meccs helyszínén edzett a csapat, az impozáns, csaknem hétezer néző befogadására alkalmas csarnokban egy órán át taktikai elemeket gyakoroltak Somogyi Ádámék, s a triplákat is bőszen hajigálták, remélhetőleg a miskolcinál jóval pontosabban céloznak majd este, mert a bravúrgyőzelemhez bizony kellene a jó dobószázalék is… 

KOSÁRLABDA
Bajnokok Ligája, férfiak
Playin, 2. mérkőzés
20.00: Pallacanestro Trieste (olasz)–NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ
(Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Trieste javára)   

 

Ezek is érdekelhetik