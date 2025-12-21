Marokkó házigazdaként nagy favorit – kezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája

Marokkó házigazdaként favoritnak számít az ANK-n (Fotó: AFP)

Vasárnap este Rabatban a házigazda Marokkó és a Comore-szigetek egymás elleni mérkőzésével elkezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája, amely ezúttal két naptári évben zajlik, hiszen 52 találkozó lejátszása után a döntőt január 18-án rendezik meg. A lebonyolítás ugyanaz, mint az Európa-bajnokságon: a 24 csapatot hat csoportba sorsolták, mindegyikből automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe az első kettő, továbbá a négy legjobb csoportharmadik.

A nemzetközi fogadóirodáknál magasan a házigazda marokkóiak számítanak a legnagyobb favoritnak (3.5-3.65-szörös pénzt ér a tornagyőzelmük), mivel a legutóbbi világbajnokságon is a négy közé jutottak, a jövő évi vb-re pedig hibátlan mérleggel jutottak ki, mind a nyolc meccsüket megnyerve, 22–2-es gólkülönbséggel. Marokkó mögött sorrendben Algéria, a Mohamed Szalah vezette Egyiptom, Szenegál és Nigéria számít a legnagyobb esélyesnek. Utóbbi bizonyára rendkívül motivált lesz, a kontinens legnépesebb országa ugyanis lemaradt az amerikai világbajnokságról (bár a Kongói DK ellen elveszített pótselejtezője még óvás alatt áll, a nigériai vád szerint a kongóiak közül legalább hatan jogosulatlanul szerepeltek).

Nagy érdeklődés kíséri Kamerun játékát is, miután az öt győzelmével Egyiptom mögött második legsikeresebb ANK-szereplő (egyben az első afrikai csapat, amely vb-negyeddöntőbe jutott, 1990-ben) szintén lemarad a jövő évi vb-ről (ugyancsak a Kongói DK ejtette ki), és a „szelídíthetetlen oroszlánok” is szeretnék bizonyítani, hogy ez csupán kisiklás volt.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

A-CSOPORT, 1. FORDULÓ

20.00: Marokkó–Comore-szigetek

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Comore-szigetek, Mali, Marokkó, Zambia

B-csoport: Angola, Egyiptom, Dél-Afrika, Zimbabwe

C-csoport: Nigéria, Tanzánia, Tunézia, Uganda

D-csoport: Benin, Botswana, Kongói DK, Szenegál

E-csoport: Algéria, Burkina Faso, Egyenlítői-Guinea, Szudán

F-csoport: Elefántcsontpart, Gabon, Kamerun, Mozambik