Marokkó házigazdaként nagy favorit – kezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája

B. Z.B. Z.
2025.12.21. 11:50
Kamerun Nigéria Marokkó Afrikai Nemzetek Kupája
Nigériának és Kamerunnak is nagy a tét, a kontinens két korábbi nagyágyújának bizonyítania kell, hogy a vb-selejtezős szereplés csak kisiklás volt.  

 

Oman v Morocco - 2025 FIFA Arab Cup
Marokkó házigazdaként favoritnak számít az ANK-n (Fotó: AFP)

Vasárnap este Rabatban a házigazda Marokkó és a Comore-szigetek egymás elleni mérkőzésével elkezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája, amely ezúttal két naptári évben zajlik, hiszen 52 találkozó lejátszása után a döntőt január 18-án rendezik meg. A lebonyolítás ugyanaz, mint az Európa-bajnokságon: a 24 csapatot hat csoportba sorsolták, mindegyikből automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe az első kettő, továbbá a négy legjobb csoportharmadik.

A nemzetközi fogadóirodáknál magasan a házigazda marokkóiak számítanak a legnagyobb favoritnak (3.5-3.65-szörös pénzt ér a tornagyőzelmük), mivel a legutóbbi világbajnokságon is a négy közé jutottak, a jövő évi vb-re pedig hibátlan mérleggel jutottak ki, mind a nyolc meccsüket megnyerve, 22–2-es gólkülönbséggel. Marokkó mögött sorrendben Algéria, a Mohamed Szalah vezette Egyiptom, Szenegál és Nigéria számít a legnagyobb esélyesnek. Utóbbi bizonyára rendkívül motivált lesz, a kontinens legnépesebb országa ugyanis lemaradt az amerikai világbajnokságról (bár a Kongói DK ellen elveszített pótselejtezője még óvás alatt áll, a nigériai vád szerint a kongóiak közül legalább hatan jogosulatlanul szerepeltek). 

Nagy érdeklődés kíséri Kamerun játékát is, miután az öt győzelmével Egyiptom mögött második legsikeresebb ANK-szereplő (egyben az első afrikai csapat, amely vb-negyeddöntőbe jutott, 1990-ben) szintén lemarad a jövő évi vb-ről (ugyancsak a Kongói DK ejtette ki), és a „szelídíthetetlen oroszlánok” is szeretnék bizonyítani, hogy ez csupán kisiklás volt.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ
A-CSOPORT, 1. FORDULÓ
20.00: Marokkó–Comore-szigetek

A CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport: Comore-szigetek, Mali, Marokkó, Zambia
B-csoport: Angola, Egyiptom, Dél-Afrika, Zimbabwe
C-csoport: Nigéria, Tanzánia, Tunézia, Uganda
D-csoport: Benin, Botswana, Kongói DK, Szenegál
E-csoport: Algéria, Burkina Faso, Egyenlítői-Guinea, Szudán
F-csoport: Elefántcsontpart, Gabon, Kamerun, Mozambik

 

Kamerun Nigéria Marokkó Afrikai Nemzetek Kupája
