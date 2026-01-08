Nemzeti Sportrádió

Megvan Mario Balotelli 13. klubja, ezúttal nem Európában ír alá

2026.01.08. 12:42
Mario Balotelli minden bizonnyal élvezni fogja a dubaji életet (Fotó: Getty Images)
átigazolás Dubaj Mario Balotelli
A sokadik fejezet kezdődik Mario Balotelli kalandos pályafutásában: az olasz csatár az Egyesült Arab Emírségekbe igazol, ahol az Al-Ittifak színeiben folytatja pályafutását. A 35 éves csatár szabadon igazolható játékosként csatlakozik a dubaji klubhoz, amellyel két és fél évre szóló szerződést köt – számolt be róla a Sky Sport.

A megállapodást január 12-én jegyzik be hivatalosan, Mario Balotelli pedig pénteken útnak indul új állomáshelyére. A Super Mario becenévre hallgató futballista legutóbb a Genoa játékosa volt, ám az olasz klubnál töltött időszaka nem alakult sikeresen.

Balotelli 2024-ben tért vissza a Serie A-ba Alberto Gilardino kérésére, ám a vezetőedző gyors menesztése után Patrick Vieira érkezett a csapat élére, ami jelentősen visszavetette az olasz támadó szerepét. A Genoában mindössze hat mérkőzésen lépett pályára, egyszer sem kezdőként, összesen 56 játékperc jutott neki. Utolsó fellépése 2024. december 21-én, a Napoli ellen volt, ezt követően kikerült a rotációból, majd ismét szabadügynökké vált.

Az Al-Ittifak Balotelli pályafutásának már a 13. klubja lesz. A dubaji egyesületet olasz elnök, Pietro Laterza irányítja, és az érkezésekor Balotelli két honfitárssal is találkozhat az öltözőben. A keret tagja a 21 éves védő, Gianluca Santini, aki korábban a Livorno és a SPAL utánpótlásában szerepelt, valamint a középpályás Jacopo Da Riva, az Atalanta nevelése, aki 2000-ben született.

Balotelli számára a dubaji kaland új esélyt jelenthet arra, hogy ismét rendszeres játéklehetőséghez jusson és stabilitást találjon pályafutása következő szakaszában.

 

