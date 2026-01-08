NB I: megvan a Kazincbarcika második téli szerzeménye – hivatalos
A Kazincbarcika csütörtök délutáni közleménye szerint Semir Smajlagic az FK Sarajevo utánpótlásában nevelkedett, pályafutása során többek között megfordult a szlovén Goricánál, a bosnyák Mladostnál, a szerb Radnicski Nisnél, a kazah rekordbajnok Asztanánál, valamint az algériai Kabiliénél is. Legutóbb a máltai élvonalban szereplő Hamrun Spartanst erősítette. Több alkalommal szerepelt Bosznia-Hercegovina U17-es és U19-es válogatottjában.
„Örülök, hogy csatlakozhattam a klubhoz. Tisztában vagyok vele, hogy az elsődleges cél a bennmaradás, és mindent megteszek azért, hogy a csapat segítségére legyek. Bízom benne, hogy együtt sok szép győzelmet ünnepelhetünk” – mondta a 9-es mezszámot választó Smajlagic a KBSC honlapjának.
Smajlagic a Barcika második téli szerzeménye, korábban Makszim Puhtyejev érkezett szabadon igazolhatóként.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL
Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérhetnek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)
Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –