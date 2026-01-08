NB I: megvan a Kazincbarcika második téli szerzeménye – hivatalos

A Kazincbarcika csütörtök délutáni közleménye szerint Semir Smajlagic az FK Sarajevo utánpótlásában nevelkedett, pályafutása során többek között megfordult a szlovén Goricánál, a bosnyák Mladostnál, a szerb Radnicski Nisnél, a kazah rekordbajnok Asztanánál, valamint az algériai Kabiliénél is. Legutóbb a máltai élvonalban szereplő Hamrun Spartanst erősítette. Több alkalommal szerepelt Bosznia-Hercegovina U17-es és U19-es válogatottjában.

Szerződés aláírva (Fotó: KBSC)

„Örülök, hogy csatlakozhattam a klubhoz. Tisztában vagyok vele, hogy az elsődleges cél a bennmaradás, és mindent megteszek azért, hogy a csapat segítségére legyek. Bízom benne, hogy együtt sok szép győzelmet ünnepelhetünk” – mondta a 9-es mezszámot választó Smajlagic a KBSC honlapjának.

Smajlagic a Barcika második téli szerzeménye, korábban Makszim Puhtyejev érkezett szabadon igazolhatóként.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Makszim Puhtyejev (ukrán-magyar, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Semir Smajlagic (bosnyák, Hamrun Spartans – Málta, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Blessing Eleke* (nigériai, szabadon igazolható), Varazdat Harojan* (örmény, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –