Tekvondó: dúskál a versenyekben a 2026-os szezon

Külhonban, a horvát fővárosban rajtol az új esztendő a tekvondósok számára, akik a Sutinska Vrela sportcsarnokban randevúznak január negyedik szombatján a Zapresic Noble elnevezésű nemzetközi viadal keretében. A koreai gyökerű, jó ideje már az olimpiai programnak is szerves részévé vált küzdősport elkötelezettjei aztán igazából februártól nézegethetik egyre sűrűbben eseménynaptárukat, merthogy az Egyesült Arab Emírségek hó eleji hagyományos Fudzsejra Openjével elkezdődik a gyakorlatilag már minden hétvégére fajsúlyos programot kínáló nemzetközi versenysorozat, amely az utánpótlás legjobbjait is tatamira szólítja.

Tradicionális viadalnak számít az osztrákok, a németek, a kanadaiak vagy éppen a bolgárok nyílt viadala éppúgy, mint az idén február 5. és 8. között esedékes US Open Las Vegasban, ahol példának okáért a Los Angelesben élő, de

magyar színekben versenyző Salim család sarjai – köztük a még mindig csak 17 éves Salim Kamilah – aratták első nagy sikereiket.

A gyermekek, majd kadétok között is korosztályos Európa-bajnok leányzó – aki tavaly novemberben a junioroknál Eb-ezüstöt szerzett, miután az Egyenlítői-Guineában rendezett felnőtt női világbajnokságon ötödikként végzett súlycsoportjában –

idén először az április közepén, Taskentben esedékes junior-világbajnokságon méretheti meg magát.

Az üzbég fővárosban elvben indulhatna a februárban még csak 20. születésnapját ünneplő, Madridban élő Márton ikerpár, Luana és Viviana is, ám a már a felnőttek között is csúcsra érkezett, többek között vb-t is nyert lányok a korosztályos világversenyeket „kinőtték”, így ők várhatóan a május 12-14. között, Münchenben zajló felnőtt Európa-bajnokságon képviselik majd kontinentális csúcsviadalon a piros-fehér-zöld színeket.

A világbajnoki címvédő Luanára és a tavalyelőtt, Párizsban olimpiai bajnoki aranyig jutott Vivianára augusztusban is jelentős feladat vár:

e hónap végén ad otthont a 2026-os felnőtt-világbajnokságnak a kínai Tajjüan városa.

Az utánpótlás honi legjobbjainak kitűnő nemzetközi vizsgalehetőséget kínál az október utolsó napjára kitűzött Szerb Open, hivatalosan a Youth Galeb Belgrade Trophy,

a legjobb magyar tekvondósoknak az esztendő korosztályos csúcsversenye, az ifjúsági olimpia szolgálhat a legfőbb vonzerővel

november 8. és 12. között, Dakarban.

Az év záró szakasza még két kiemelt utánpótlás-viadalt tartogat a mieink számára is, mindkettőnek Bukarest ad otthont: a kadét Európa-bajnokságnak november 26. és 28. között, a gyermek Eb-nek pedig november 29-én.

(Kiemelt képen: világ- és Európa-bajnokság vár 2026-ban is a Márton ikrekre Forrás: Marton Twins/Facebook)