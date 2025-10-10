Nemzeti Sportrádió

Negyedgőzzel is simán nyertek a németek Luxemburg ellen a vb-selejtezőben

K. J.K. J.
Vágólapra másolva!
2025.10.10. 22:48
null
Joshua Kimmich duplázott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Luxemburg vb 2026 Szlovákia Észak-Írország Németország
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának A-csoportjában a német válogatott Sinsheimben 4–0-ra legyőzte Luxemburgot, míg Észak-Írország Belfastban 2–0-ra nyert a szlovákok ellen.

Vereség Szlovákiában, unalmas játékkal győzelem hazai pályán az északírek ellen. Két meccs után általában már azt számolgatják a német futballkedvelők egy-egy selejtezősorozatban, hogy hányadik fordulóban lesz meg a kijutás, most meg csak három pont szerepelt a válogatott neve mellett a Luxemburg elleni pénteki sinsheimi összecsapás előtt.

A Hoffenheim 30 ezer néző befogadására alkalmas stadionjában alighanem rekord született az egy négyzetméterre jutó szemüveges szurkolók számában, de az biztos, hogy mindenki láthatta a Baumann – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Raum – Goretzka, Pavlovic – Adeyemi, Gnabry, Wirtz – Woltemade összeállítású együttes nyomasztó fölényét, a luxemburgiak időnként szemmel sem tudták követni a labda útját. A 4. percben Serge Gnabry hátba lőtte a Newcastle Unitedben ragyogóan teljesítő Nick Woltemadét, róla pattant a kapuba a labda, de mivel a Bayern München támadója előzőleg lesen állt, a VAR-ozás után maradt a 0–0.

Nem sokáig, mert a balhátvéd David Raum 24 méteres szabadrúgásból, csodálatos mozdulattal ballal a bal sarokba tekerte a labdát, a 31. válogatott fellépésén az első gólját megszerezve. Aztán minden a luxemburgiak nyakába szakadt, Dirk Carlson kezezett a tizenhatoson belül, a játékvezető kiállította, a büntetőt pedig higgadtan értékesítette Joshua Kimmich. Eleve nincs egy súlycsoportban a két együttes, úgyhogy itt érdemben véget is ért a mérkőzés, a szórakoztatóan futballozó, a játékot élvező németek 4–0-ra győztek, s ha így folytatják, nem lesz gond a vb-re jutással.

Gond legfeljebb a tengerentúli tornán lehet, elvégre 2014-es aranyérme óta nem játszott kieséses világbajnoki meccset a német válogatott...

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
A-CSOPORT, 4. FORDULÓ
Németország–Luxemburg 4–0 (Raum 12., Kimmich 21.,  50. – az elsőt 11-esből, Gnabry 48.)
Kiállítva: Carlson (20., Luxemburg)
Észak-Írország–Szlovákia 2–0 (Hrosovsky 18. – öngól, Hume 81.)

     
A-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Németország

3

2

1

7–3

+4

6

2. Észak-Írország

3

2

1

6–4

+2

6

3. Szlovákia

3

2

1

3–2

+1

6

4. Luxemburg

3

3

1–8

–7

0

 

 

Luxemburg vb 2026 Szlovákia Észak-Írország Németország
Legfrissebb hírek

Mezey György hagyatéka – Thury Gábor jegyzete

Magyar válogatott
1 órája

A franciák simán nyertek, Kylian Mbappé a gólja és a gólpassza után megsérült

Foci vb 2026
2 órája

Belgium nem tudott gólt szerezni, a hősiesen védekező Észak-Macedónia továbbra is vezeti a J-csoportot

Foci vb 2026
2 órája

Hiába Gyökeres és Isak, Svédország nem szerzett gólt, kikapott otthon Svájctól

Foci vb 2026
2 órája

Aubameyang: mesternégyes, majd kiállítás – csapata, Gabon még mindig versenyben van a vb-részvételért

Foci vb 2026
8 órája

Willi Orbán: Az örményeket meg kell verni, különben felesleges a vb-ről álmodni

Magyar válogatott
17 órája

Zalaegerszegen rendeztek gálát a dánok, a hollandok Máltán nyertek könnyedén

Foci vb 2026
2025.10.09. 22:50

Kivel helyettesítsük Sallait és Vargát? Állítsa össze a kezdőcsapatot!

Magyar válogatott
2025.10.09. 13:24
Ezek is érdekelhetik