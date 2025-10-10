Negyedgőzzel is simán nyertek a németek Luxemburg ellen a vb-selejtezőben

Vereség Szlovákiában, unalmas játékkal győzelem hazai pályán az északírek ellen. Két meccs után általában már azt számolgatják a német futballkedvelők egy-egy selejtezősorozatban, hogy hányadik fordulóban lesz meg a kijutás, most meg csak három pont szerepelt a válogatott neve mellett a Luxemburg elleni pénteki sinsheimi összecsapás előtt.

A Hoffenheim 30 ezer néző befogadására alkalmas stadionjában alighanem rekord született az egy négyzetméterre jutó szemüveges szurkolók számában, de az biztos, hogy mindenki láthatta a Baumann – Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Raum – Goretzka, Pavlovic – Adeyemi, Gnabry, Wirtz – Woltemade összeállítású együttes nyomasztó fölényét, a luxemburgiak időnként szemmel sem tudták követni a labda útját. A 4. percben Serge Gnabry hátba lőtte a Newcastle Unitedben ragyogóan teljesítő Nick Woltemadét, róla pattant a kapuba a labda, de mivel a Bayern München támadója előzőleg lesen állt, a VAR-ozás után maradt a 0–0.

Nem sokáig, mert a balhátvéd David Raum 24 méteres szabadrúgásból, csodálatos mozdulattal ballal a bal sarokba tekerte a labdát, a 31. válogatott fellépésén az első gólját megszerezve. Aztán minden a luxemburgiak nyakába szakadt, Dirk Carlson kezezett a tizenhatoson belül, a játékvezető kiállította, a büntetőt pedig higgadtan értékesítette Joshua Kimmich. Eleve nincs egy súlycsoportban a két együttes, úgyhogy itt érdemben véget is ért a mérkőzés, a szórakoztatóan futballozó, a játékot élvező németek 4–0-ra győztek, s ha így folytatják, nem lesz gond a vb-re jutással.

Gond legfeljebb a tengerentúli tornán lehet, elvégre 2014-es aranyérme óta nem játszott kieséses világbajnoki meccset a német válogatott...

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

A-CSOPORT, 4. FORDULÓ

Németország–Luxemburg 4–0 (Raum 12., Kimmich 21., 50. – az elsőt 11-esből, Gnabry 48.)

Kiállítva: Carlson (20., Luxemburg)

Észak-Írország–Szlovákia 2–0 (Hrosovsky 18. – öngól, Hume 81.)