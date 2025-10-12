Lemondott a szerb szövetségi kapitány

Ahogy beszámoltunk róla, a szerb válogatott meglepetésre hazai pályán kapott ki 1–0-ra Albániától, Rey Manaj lövése döntötte el a három pont sorsát.
A mérkőzés után Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány benyújtotta lemondását. A korábbi kiváló középpályás 2021 óta irányítja a válogatottat, és ott volt a csapattal a katari vb-n is.
„Beszéltem a szövetség elnökével és főtitkárával, benyújtottam a lemondásomat. Nem számoltam ezzel a vereséggel, de vállalom érte a felelősséget” – idézte a Reuters hírügynökség Sztojkovicsot.
A szerbek három mérkőzés után hét ponttal álltak a csoportjukban, de utána Angliától kaptak ki hazai pályán 5–0-ra, majd érkezett az Albánia elleni 0–1. Déli szomszédaink jelenleg a csoport harmadik helyén állnak, Anglia (15 pont) és Albánia (11 pont) mögött, igaz, utóbbi egy mérkőzéssel többet játszott.
Szerbia kedden Andorrában vendégszerepel, a csoport másik mérkőzésén Anglia Lettországba látogat.
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
Lettország–Andorra 2–2 (Zelenkovs 41., Gutkovskis 55. – 11-esből, ill. San Nicolás 33., Olivera 78.)
Kiállítva: Guillén (Andorra, 90+2.)
Szerbia–Albánia 0–1 (Manaj 45+1.)
|K-CSOPORT
M
|Gy
|D
|V
|L-K
|Gk
|P
|1. Anglia
|5
|5
|–
|–
|13–0
|+13
|15
|2. Albánia
|6
|3
|2
|1
|6–3
|+3
|11
|3. Szerbia
|5
|2
|1
|2
|4–6
|–2
|7
|4. Lettország
|6
|1
|2
|3
|4–8
|–4
|5
|5. Andorra
|6
|–
|1
|5
|2–12
|–10
|1