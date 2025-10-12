Nemzeti Sportrádió

Lemondott a szerb szövetségi kapitány

2025.10.12. 09:05
Dragan Sztojkovics lemondott (Fotó: Getty Images)
Az Albánia elleni vereség után felajánlotta lemondását Dragan Sztojkovics, a szerb labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.
Ahogy beszámoltunk róla, a szerb válogatott meglepetésre hazai pályán kapott ki 1–0-ra Albániától, Rey Manaj lövése döntötte el a három pont sorsát.

A mérkőzés után Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány benyújtotta lemondását. A korábbi kiváló középpályás 2021 óta irányítja a válogatottat, és ott volt a csapattal a katari vb-n is.

Beszéltem a szövetség elnökével és főtitkárával, benyújtottam a lemondásomat. Nem számoltam ezzel a vereséggel, de vállalom érte a felelősséget” – idézte a Reuters hírügynökség Sztojkovicsot.

A szerbek három mérkőzés után hét ponttal álltak a csoportjukban, de utána Angliától kaptak ki hazai pályán 5–0-ra, majd érkezett az Albánia elleni 0–1. Déli szomszédaink jelenleg a csoport harmadik helyén állnak, Anglia (15 pont) és Albánia (11 pont) mögött, igaz, utóbbi egy mérkőzéssel többet játszott.

Szerbia kedden Andorrában vendégszerepel, a csoport másik mérkőzésén Anglia Lettországba látogat.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
K-CSOPORT
Lettország–Andorra 2–2 (Zelenkovs 41., Gutkovskis 55. – 11-esből, ill. San Nicolás 33., Olivera 78.)
Kiállítva: Guillén (Andorra, 90+2.)
Szerbia–Albánia 0–1 (Manaj 45+1.)

     
K-CSOPORT

M

GyDVL-KGkP
1. Anglia5513–0+1315
2. Albánia63216–3+311
3. Szerbia52124–6–27
4. Lettország61234–8–45
5. Andorra6152–12–101

 

