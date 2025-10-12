Lemondott a szerb szövetségi kapitány

Ahogy beszámoltunk róla, a szerb válogatott meglepetésre hazai pályán kapott ki 1–0-ra Albániától, Rey Manaj lövése döntötte el a három pont sorsát.

A mérkőzés után Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány benyújtotta lemondását. A korábbi kiváló középpályás 2021 óta irányítja a válogatottat, és ott volt a csapattal a katari vb-n is.

„Beszéltem a szövetség elnökével és főtitkárával, benyújtottam a lemondásomat. Nem számoltam ezzel a vereséggel, de vállalom érte a felelősséget” – idézte a Reuters hírügynökség Sztojkovicsot.

A szerbek három mérkőzés után hét ponttal álltak a csoportjukban, de utána Angliától kaptak ki hazai pályán 5–0-ra, majd érkezett az Albánia elleni 0–1. Déli szomszédaink jelenleg a csoport harmadik helyén állnak, Anglia (15 pont) és Albánia (11 pont) mögött, igaz, utóbbi egy mérkőzéssel többet játszott.

Szerbia kedden Andorrában vendégszerepel, a csoport másik mérkőzésén Anglia Lettországba látogat.

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

K-CSOPORT

Lettország–Andorra 2–2 (Zelenkovs 41., Gutkovskis 55. – 11-esből, ill. San Nicolás 33., Olivera 78.)

Kiállítva: Guillén (Andorra, 90+2.)

Szerbia–Albánia 0–1 (Manaj 45+1.)