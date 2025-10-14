Nemzeti Sportrádió

Közös képen az Újpest FC elnöke és Jürgen Klopp – nem véletlenül

2025.10.14. 10:39
Balról jobbra: Lőw Zsolt, Ratatics Péter, Jürgen Klopp, Mario Gómez (Fotó: Újpest FC/Facebook)
Újpest Lőw Zsolt Ratatics Péter Red Bull Jürgen Klopp Mario Gómez
A Nemzeti Sport értesülései szerint egy hosszú távú szakmai együttműködés van kialakulóban a Red Bull-csoport és az Újpest FC között, ennek részeként látták vendégül New Yorkban a klub elnökét, Ratatics Pétert.

Jürgen Klopp 2025 januárja óta a Red Bull globális futballprogramjának vezetője. A játékfilozófia, az edzőképzés és az átigazolási stratégia összehangolása tartozik a feladatai közé. Az Újpest korábbi labdarúgójának, Lőw Zsoltnak Klopp tanácsadójaként van szerepe.

Az egykori német válogatott csatár, Mario Gómez technikai igazgatóként segíti a Red Bull labdarúgással foglalkozó programját.

Az Újpest FC kilenc forduló elteltével a 8. helyen áll az NB I tabelláján, vasárnap a Ferencvárost fogadja.

 

