Különleges foglalkozást tart Cseh Sándor, a női vízlabda-válogatott kapitánya

2025.10.14. 09:45
Fotó: Árvai Károly
Mindössze 12 játékos részvételével különleges foglalkozást tart Cseh Sándor, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember a hazai szövetségnek elmondta, hogy október 27-én elsősorban center-, illetve bekk-mozgásokat gyakorolnak majd, sok párharccal, páros feladatokkal, illetve technikai képzéssel.

A MEGHÍVOTTAK NÉVSORA
Golopencza Szonja, Schmuck Tünde, Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Fekete Flóra, Hajdú Kata, Hetzl Adrien, Bonca Vivien, Füle Barbara, Alaksza Kinga, Tiba Panna, Lendvay Zoé

 

