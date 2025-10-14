Különleges foglalkozást tart Cseh Sándor, a női vízlabda-válogatott kapitánya

Mindössze 12 játékos részvételével különleges foglalkozást tart Cseh Sándor, a női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.
A szakember a hazai szövetségnek elmondta, hogy október 27-én elsősorban center-, illetve bekk-mozgásokat gyakorolnak majd, sok párharccal, páros feladatokkal, illetve technikai képzéssel.
A MEGHÍVOTTAK NÉVSORA
Golopencza Szonja, Schmuck Tünde, Aubéli Tekla, Dömsödi Dalma, Fekete Flóra, Hajdú Kata, Hetzl Adrien, Bonca Vivien, Füle Barbara, Alaksza Kinga, Tiba Panna, Lendvay Zoé
