Beismerte bűnösségét az egykori Premier League-játékvezető
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) korábbi játékvezetője, David Coote bűnösnek vallotta magát egy gyermekről készült szeméremsértő kép készítésének vádjában.
A 43 éves David Coote ellen augusztusban emeltek vádat a Nottinghamshire megyei rendőrség nyomozásában. A volt játékvezető kedden ismerte el, hogy 2020. január 2-án egy gyermekről készített illegális fényképet.
Coote feltételes szabadlábon maradhat, következő bírósági meghallgatását pedig december 11-ére tűzték ki.
A bírót még 2024 decemberében bocsátotta el az angol játékvezetői testület, miután egy olyan videó látott napvilágot róla a világhálón, amelyben Jürgen Kloppra, a Liverpool FC korábbi edzőjére tett sértő megjegyzéseket.
