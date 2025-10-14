Nemzeti Sportrádió

Beismerte bűnösségét az egykori Premier League-játékvezető

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 12:39
null
David Coote nem tagadott tovább (Fotó: Getty Images)
Címkék
David Coote Premier League játékvezető
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) korábbi játékvezetője, David Coote bűnösnek vallotta magát egy gyermekről készült szeméremsértő kép készítésének vádjában.

A 43 éves David Coote ellen augusztusban emeltek vádat a Nottinghamshire megyei rendőrség nyomozásában. A volt játékvezető kedden ismerte el, hogy 2020. január 2-án egy gyermekről készített illegális fényképet.

Coote feltételes szabadlábon maradhat, következő bírósági meghallgatását pedig december 11-ére tűzték ki.

A bírót még 2024 decemberében bocsátotta el az angol játékvezetői testület, miután egy olyan videó látott napvilágot róla a világhálón, amelyben Jürgen Kloppra, a Liverpool FC korábbi edzőjére tett sértő megjegyzéseket.

 

David Coote Premier League játékvezető
Legfrissebb hírek

Százmilliós tőkeinjekciót jelentett be a Tottenham

Angol labdarúgás
2025.10.09. 13:44

„Ízekre szedik a mögötte védekezőt, és ő csak nézi” – élesen kritizálta a Pool sztárját Wayne Rooney

Angol labdarúgás
2025.10.06. 16:36

Haaland szerint Gianluigi Donnarumma a világ legjobb kapusa

Angol labdarúgás
2025.10.06. 13:51

Guardiola mérföldkőhöz érkezett a Brentford legyőzése után

Angol labdarúgás
2025.10.06. 10:03

Haaland döntött a Brentford otthonában, Rodri újra megsérült

Angol labdarúgás
2025.10.05. 19:26

Újra betalált a Newcastle 75 millió eurós igazolása; Grealish a 93. percben fordított

Angol labdarúgás
2025.10.05. 17:03

Videó: különleges kihívást teljesített Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Angol labdarúgás
2025.10.05. 11:01

A mi kutyánk kölyke – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
2025.10.04. 23:43
Ezek is érdekelhetik