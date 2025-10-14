Nemzeti Sportrádió

Valter Attila összetettben a hetedik helyről várja a folytatást az utolsó vismás versenyén – videó

2025.10.14. 11:46
Valter Attila (sárgában) a verseny közben (Fotó: Getty Images)
Valter Attila magyar idő szerint kedden reggel megkezdte szereplését a Kínában rendezett kuanghszi országúti kerékpáros viadalon (Tour of Guangxi), amely egyben az utolsó versenye is lesz a Visma-Lease a Bike tagjaként. A verseny mezőnybefutóval, és az utolsó 500 méteren belül egy bukással zárult, a viadal eredményközlője alapján pedig a magyar bringás végül a 85. helyen ért a célba.

A verseny hivatalos eredményközlője szerint az első szakasz a francia Paul Magnier (Soudal Quick-Step) győzelmét hozta, a második helyen a német Max Kanter (XDS Astana Team), a harmadikon a belga Jordi Meeus végzett. Valter Attila a versenyt szökésben töltötte, és végül a 85. helyen ért célba.

A 27 éves magyar versenyző a francia Mathis Le Berre-rel tekert sokáig a mezőny előtt, párosukat 22 kilométerre a céltól érték utol, Valter azonban a megszerzett bónuszmásodperceknek köszönhetően az összetett hetedik helyéről várja a folytatást. 

Valter hátránya az összesítésben nyolc másodperc.

 

