Atlétika: Gyulai Márton szerint hatalmas kihívás az első világdöntő megrendezése

2025.10.14. 11:10
Gyulai Márton (Fotó: m4sport.hu, archív)
Gyulai Márton, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) sportigazgatója szerint hatalmas kihívás a jövőre Budapesten sorra kerülő első világdöntő megrendezése.

Az M4 Sporton a Nemzeti Sporthíradóban kedden elmondta, jó úton halad a szervezés, hogy az egész világ számára egy emlékezetes esemény jöjjön létre. Kiemelte, a WA számára fontos a helyi érdeklődés, ezért egyeztetnek a magyar szövetséggel, hogy minél több hazai versenyző kaphasson lehetőséget.

„Azokat, akik 2023-ban kilátogattak a világbajnokságra, újra ki kell csalogatni a Nemzeti Atlétikai Központba, ehhez a világsztárok mellett szükség van a hazai atlétákra is” – fogalmazott Gyulai Márton. Hozzátette, ha egy országnak van egy ilyen létesítménye és szervezői csapata, akkor bölcs döntés erre építeni.

Munkájával kapcsolatban elmondta, Monacóban mintegy húszfős csapatot irányít. Köztük van olyan kolléga, akit még édesapja – az 1991 és 2006 között a nemzetközi szövetség főtitkáraként tevékenykedő Gyulai István – vett fel.

Az első világdöntőre 2026. szeptember 11. és 13. között kerül sor. A versenyen 28 számban összesen 360 atléta szerepel. Az olimpiai bajnokok, a világbajnokok, a Gyémánt Liga-győztesek, a váltó-világbajnokság győztesei, illetve az év legjobban teljesítői szerezhetnek kvalifikációt.

 

