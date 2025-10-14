Ed Sheeran új albumát népszerűsíti a Barca az El Clásicón

Az angol popikon, Ed Sheeran új albumának, a „Play”-nek a logója díszíti majd az FC Barcelona mezét az október 26-i Real Madrid elleni idegenbeli bajnokin – jelentette be hivatalos platformjain a katalán klub. A gránátvörös-kékek képeket és videókat is közöltek a különféle felületeken, amelyeken Sheeran, illetve a játékosok a szóban forgó dresszt viselik. A mez egyébként nem a Santiago Bernabéu Stadionban debütál, ugyanis október 19-i hazai mérkőzésén a női csapat is ebben a szerelésben feszít majd.

Fotó: Facebook/FC Barcelona

Fotó: Facebook/FC Barcelona

Ed Sheeran köztudottan nagy futballrajongó, kedvenc csapata az Ipswich Town, amelyben 2024-ben kisebbségi tulajdonrészt vásárolt.

A Barca először népszerűsít férfi popzenészt a mezén, a Spotify-jal létesített együttműködés értelmében korábban Travis Scottot, a Coldplay-t, Karol G-t, a Rolling Stonest, Rosaliát, és Drake-et is reklámozták a katalánok.