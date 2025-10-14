Már télen távozhat a Ferencváros nyári szerzeménye

Daniel Arzani nyáron igazolt a Ferencvároshoz a Melbourne Victorytól, de a zöld-fehéreknél eddig csak epizódszerepet kapott. Eddig két bajnokin 19 percet töltött a pályán, valamint a Szarvaskend ellen 15–0-ra megnyert Magyar Kupa-meccsen végig játszott, és három gólt szerzett.

Az ausztrál labdarúgó az ESPN-nek nyilatkozott a helyzetéről, ezt az ulloi129.hu szúrta ki.

„Ez nehéz helyzet. Frusztráló ez a szabályozás, de csak azt tehetem, hogy fitt és mentálisan erős maradok. Mert a lehetőség bármikor eljöhet. Tudom, hogy a vezetőedző mindig felszólal a sajtóban a „magyarszabály” ellen, és ez több játékost is érint a csapatban. Mint mondtam, ez frusztráló, de januárig nem változik a helyzet.”

Arzani hozzátette, hogy beszélt Keane-nel a válogatott szünet előtt.

„Őt is zavarja a helyzet, ráadásul a három–öt–kettes felállást részesíti előnyben. De én nem vagyok igazi szárnyvédő és center sem. Ez egy nehéz helyzet, mert játéklehetőség kell a bizonyításhoz.”

Ha keveset játszik, kérdőjelessé válhat a helye az ausztrál világbajnoki keretben is.

„Erről már tárgyaltunk a klubbal. Ha nem változik a helyzet, nekem és a klubnak sem megfelelő, hogy csak ülök a kispadon, és nem játszom. Ezért januárban elgondolkodnék egy átigazoláson. De a futballban sosem lehet előre tudni, hogy mi történik. Szóval dolgozom tovább, és ha megkapom a lehetőséget, két kézzel kapok utána.”

Arzani a kevés játéklehetőség ellenére is meghívót kapott Tony Popovic szövetségi kapitánytól, az ausztrál válogatott Észak-Amerikában túrázik. A Kanada ellen 1–0-ra megnyert pénteki mérkőzésen a ráadásban állt be.