A CR7-hotel Lisszabonban, ami egy múzeummal is felér

Azt egyelőre nem mondhatjuk, hogy meccslázban égne a portugál főváros, még a legnagyobb lapok címlapjain sem a válogatott, helyettük Sporting- vagy éppen Benfica-játékos virít, igaz, az Írország elleni hazai meccs nyomait még láttuk megérkezésünkkor, vasárnap késő este, amikor kívülről körbejártuk a keddi meccs helyszínét, a José Alvalade Stadiont. Belül felújított, kívül már kissé lelombozó látványt nyújtó építmény, amely egyes pontjain nem is hasonlít stadionra, máskor azonban ámulatba ejt: felfestett legendák, oroszlánszobor, kifüggesztett mezek.

Másnap, vagyis hétfőn úgy döntöttünk, a korai órákban nyakunkba vesszük a várost, s bár nem éreztük, hogy minden a magyar válogatott elleni meccsről szólna, a futball nagyon is jelen volt, gyakorlatilag minden sarkon. Cristiano Ronaldo-mezt minden sportüzletben találni, sokszor még az Al-Naszr-címeres darabok is megelőzik a polcokon a Benfica- vagy éppen Sporting-mezeket.

Találtunk egy boltot, amely gyakorlatilag egy az egyben CR-ről szólt mezekkel, más-más felsőkkel, babaruhákkal, Aranylabdával ellátott tollal, feles pohárral és vb-trófeával, amelyre egyelőre a portugálok sztárja csak nagyon vágyik, de bízik benne, hogy pont azon a 2026-os világbajnokságon gyűjtheti majd be az igazit, amelyre most juttathatja ki hivatalosan hazáját a magyar válogatott ellen.

Nos, ezután jött a hely, ahol aztán tényleg minden Cristiano Ronaldóról szól, a Hotel Pestana CR7, a Pestana szállodalánc és az ötszörös aranylabdás közös vállalkozása. Luxusszálloda Portugália fővárosának szívében, ahol fantasztikus sportbár is működik aláírt mezekkel, Aranylabdával, Aranycipővel.

Ahogy beléptünk, egyből elárasztottak minket a hozzá kapcsolódó relikviák, a szállodai szobákban CR-lábnyomokat találni, de már az aulában sétálni is olyan, mintha múzeumban járnánk. Emellett bárfunkció is teljesen működik, egymást mellett nagyjából 8-10 televízió a falra szerelve, rajta különböző sportágak, kielégítő választék – annak is érdemes betérnie, aki csak enne, inna egyet, nem szeretne megszállni a hotelben, amelybe állítólag gyakran érkeznek távol-keleti CR-rajongók is.