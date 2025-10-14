Férfi kézi: új szerződést ír alá a Veszprém egyik legjobbja – sajtóhír

A 2024-es férfi Európa-bajnokság MVP-jének választott jobbátlövő 2023-ban csatlakozott a Veszprémhez a lengyel Kielcétől, és gyorsan a klub egyik vezéregyéniségévé vált. Remili sokoldalúságának köszönhetően nemcsak jobbátlövőként, hanem irányítóként is bevethető.

A 30 éves francia klasszis korábban hat idényt töltött a Paris Saint-Germainnél (2016–2022), és hosszú ideje alapembere a világ- és olimpiai bajnok francia válogatottnak. Klubszinten ugyanakkor még mindig vár első Bajnokok Ligája-győzelmére.

A hosszabbítással a veszprémiek újabb fontos lépést tettek a csapat jövőjének stabilizálása felé, hiszen Remili kulcsszereplője lehet a klub következő éveinek az európai célkitűzésekben.