C. Ronaldo a magyarnál csak egy válogatottnak lőtt több gólt a világon

Cristiano Ronaldónak a ma esti lehet a nyolcadik meccse a magyar válogatott ellen (az is, lehet hogy pályafutása során ez lesz az utolsó). Az eddigi hét mérkőzésen 19 pontot szereztek ellenünk a portugálok Ronaldóval a soraikban, tehát egy döntetlen (a 2016-os Eb-n 3–3) mellett hatszor győztek. Az ötszörös aranylabdás klasszis ezeken a meccseken hét gólt szerzett és három gólpasszt adott. Szeptemberben a budapesti, 3–2-es portugál győzelemmel végződött meccsen is betalált tizenegyesből, előtte viszont, amikor gólt lőtt ellenünk, mindig duplázni is tudott.

Hét gólnál többet a válogatottban csak Luxemburgnak lőtt Cristiano Ronaldo, 11 meccsen 11-et (egyszer triplázott, egyszer duplázott), és mind a 11 mérkőzést meg is nyerte Portugália (33 pont), tehát a luxemburgiak ellen a legjobb a mérlege.

Hétszer – a magyar mellett – a másik mostani vb-selejtezős ellenfél, Örményország, valamint Svédország és Litvánia kapuját vette be. Ugyanakkor az örmények ellen öt meccsen érte el a hét gólt, mert három- és kétgólos meccse is volt ellenük, éppen legutóbb, a szeptemberi, 5–0-s jereváni portugál győzelem alkalmával talált be kétszer is, egyébként mind az öt mérkőzésen portugál győzelem született.

A litvánok ellen csak három meccsre volt szüksége a hét gólhoz, sőt igazából csak kettőre, mert 2019-ben Eb-selejtezőn, idegenben négy gólt lőtt az 5–1-es portugál siker alakalmával, majd annak a meccsnek a visszavágóján hármat (6–0), ezenkívül még egy meccse volt korábban Litvánia ellen, de akkor nem talált be. A svédekkel szemben, ugyanúgy, mint a mieink ellen, hét mérkőzésen szerzett hét gólt, viszont ellenük csak háromszor volt győztes csapat tagja, volt egy vesztes meccse is, háromszor pedig döntetlent játszottak a Ronaldóval felálló portugálok a skandinávok ellen.

Ronaldónak a mai lehet a 225. meccse a portugál válogatottban, és az eddigieken 141 gólt szerzett összesen, a legutóbbit ellenünk lőtte szeptemberben.

Luxemburg 11 meccs, 11 gól, 1 gólpassz, 33 pont Magyarország 7 meccs, 7 gól, 3 gólpassz, 19 pont Örményország 5 meccs, 7 gól, 15 pont Litvánia 3 meccs, 7 gól, 9 pont Svédország 7 meccs, 7 gól, 1 gólpassz, 12 pont ELLENÜK SZEREZTE A LEGTÖBB GÓL A VÁLOGATOTTBAN CRISTIANO RONALDO