C. Ronaldo a magyarnál csak egy válogatottnak lőtt több gólt a világon
Cristiano Ronaldónak a ma esti lehet a nyolcadik meccse a magyar válogatott ellen (az is, lehet hogy pályafutása során ez lesz az utolsó). Az eddigi hét mérkőzésen 19 pontot szereztek ellenünk a portugálok Ronaldóval a soraikban, tehát egy döntetlen (a 2016-os Eb-n 3–3) mellett hatszor győztek. Az ötszörös aranylabdás klasszis ezeken a meccseken hét gólt szerzett és három gólpasszt adott. Szeptemberben a budapesti, 3–2-es portugál győzelemmel végződött meccsen is betalált tizenegyesből, előtte viszont, amikor gólt lőtt ellenünk, mindig duplázni is tudott.
Hét gólnál többet a válogatottban csak Luxemburgnak lőtt Cristiano Ronaldo, 11 meccsen 11-et (egyszer triplázott, egyszer duplázott), és mind a 11 mérkőzést meg is nyerte Portugália (33 pont), tehát a luxemburgiak ellen a legjobb a mérlege.
Hétszer – a magyar mellett – a másik mostani vb-selejtezős ellenfél, Örményország, valamint Svédország és Litvánia kapuját vette be. Ugyanakkor az örmények ellen öt meccsen érte el a hét gólt, mert három- és kétgólos meccse is volt ellenük, éppen legutóbb, a szeptemberi, 5–0-s jereváni portugál győzelem alkalmával talált be kétszer is, egyébként mind az öt mérkőzésen portugál győzelem született.
A litvánok ellen csak három meccsre volt szüksége a hét gólhoz, sőt igazából csak kettőre, mert 2019-ben Eb-selejtezőn, idegenben négy gólt lőtt az 5–1-es portugál siker alakalmával, majd annak a meccsnek a visszavágóján hármat (6–0), ezenkívül még egy meccse volt korábban Litvánia ellen, de akkor nem talált be. A svédekkel szemben, ugyanúgy, mint a mieink ellen, hét mérkőzésen szerzett hét gólt, viszont ellenük csak háromszor volt győztes csapat tagja, volt egy vesztes meccse is, háromszor pedig döntetlent játszottak a Ronaldóval felálló portugálok a skandinávok ellen.
Ronaldónak a mai lehet a 225. meccse a portugál válogatottban, és az eddigieken 141 gólt szerzett összesen, a legutóbbit ellenünk lőtte szeptemberben.
|Luxemburg
|11 meccs, 11 gól, 1 gólpassz, 33 pont
|Magyarország
|7 meccs, 7 gól, 3 gólpassz, 19 pont
|Örményország
|5 meccs, 7 gól, 15 pont
|Litvánia
|3 meccs, 7 gól, 9 pont
|Svédország
|7 meccs, 7 gól, 1 gólpassz, 12 pont
|Időpont és helyszín
|Mérkőzés
|Játszott perc*
|Gól/
gólpassz
|1.
|2005. augusztus 9.
Anglia, Manchester
|Man. United–DVSC 3–0
|BL-sel.
|67 perc
|1/0
|2.
|2005. augusztus 24.
Budapest, Puskás Ferenc Stadion
|DVSC–Man. United 0–3
|BL-sel.
|90 perc
|0/1
|3.
|2009. szeptember 9.
Budapest, Puskás Ferenc Stadion
|Magyarország–Portugália 0–1
|vb-sel.
|90 perc
|0/0
|4.
|2009. október 10.
Portugália, Lisszabon
|Portugália–Magyarország 3–0
|vb-sel.
|26 perc
|0/1
|5.
|2016. június 22.
Franciaország, Lyon
|Magyarország–Portugália 3–3
|Eb
|90 perc
|2/1
|6.
|2017. március 25.
Portugália, Lisszabon
|Portugália–Magyarország 3–0
|vb-sel.
|90 perc
|2/0
|7.
|2017. szeptember 3.
Budapest, Groupama Aréna
|Magyarország–Portugália 0–1
|vb-sel.
|90 perc
|0/1
|8.
|2020. november 4.
Budapest, Puskás Aréna
|FTC–Juventus
1–4
|BL
|90 perc
|0/1
|9.
|2020. november 24.
Olaszország, Torino
|Juventus–FTC
2–1
|BL
|90 perc
|1/0
|10.
|2021. június 15.
Budapest, Puskás Aréna
|Magyarország–Portugália 0–3
|Eb
|90 perc
|2/0
|11.
|2025. június 15.
Budapest, Puskás Aréna
|Magyarország–Portugália 2–3
|Eb-sel.
|87 perc
|1/0
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK
F-CSOPORT
20.45: Portugália–Magyarország, Lisszabon (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Írország–Örményország, Dublin
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Védők: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Nelson Semedo (Fenerbahce – Törökország), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), Rúben Días (Manchester City – Anglia), Antonio Silva (Benfica), Nuno Tavares (Lazio – Olaszország), Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország)
Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur – Anglia), Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), Pedro Neto (Chelsea – Anglia), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
Védők: Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin – Lengyelország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)