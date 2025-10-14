Kiegyenlítettebb mezőny, kevesebb kiemelkedő eredmény a súlyemelő-vb-n

Jóval „demokratikusabban” oszlottak meg összetettben az aranyérmek, mint a tavalyi manamai világbajnokságon, akkor nyolc ország ünnepelhetett vb-győztest, Fördében viszont tizenkettő. Az adat még érdekesebb, ha azt is hozzátesszük, hogy a nemzetközi szövetség (IWF) által idén bevezetett új súlycsoportrendszer miatt ezúttal néggyel kevesebb kategóriában lehetett küzdeni az érmekért. Észak-Korea kiemelkedett, egyedüli országként nyert egynél több aranyérmet összetettben, öt sportolója állt a dobogó felső fokára.

„A nemzetközi trendek eltolódtak, már nem egy-egy ország uralja a mezőnyt, azt hiszem, ez jót tesz a sportágnak, s egyben azt is jelzi, hogy a súlyemelés népszerűsége növekszik. Ugyanakkor az is látszódott, hogy az olimpia utáni évben járunk, kevesebb kiemelkedő eredmény született” – állapította meg Nagy Péter, a Magyar Súlyemelő-szövetség idén megválasztott elnöke a Nemzeti Sportnak.

Nagy Péter (Fotó: Kovács Péter)

Korábbi Eb-bronzérmesünk az újonnan bevezetett súlycsoportokkal kapcsolatban elmondta, mindenki alkalmazkodik hozzájuk, értelemszerűen így nekünk sincs más választásunk: „Azt nem igazán értjük, miért volt szükség rá, hiszen az olimpiai programban nem befolyásol semmit. Jövőre kezdődik a kvalifikáció, áprilisig változtathatnak a súlycsoportrendszeren, szerintem a mostaninál jobban is meg lehetne oldani, mert vannak olyan olimpiai kategóriák, amelyek között hatalmas az ugrás. Szóval az egyensúlyt kellene megtalálni, ennek mikéntjét egyelőre nem látom magam előtt, de bízom benne, hogy változtatnak.”

A fördei világbajnokságon Árva Cintia (48 kg) és Mitykó Veronika (+86 kg) alkotta a válogatottat, rajtuk kívül Fekécs Szilárd és Horváth Laura jöhetett volna még szóba.

„Felnőtt versenyzők hiányában nem tudtunk volna több súlyemelőt indítani, Laura jelezte, hogy nem érzi magát indulásra kész állapotban, Szilárd az utolsó felmérőversenyen nem úgy szerepelt, ahogy szerettük volna. A rajtlistákat és a várható helyezéseket figyelembe véve Cintiának és Veronikának szavaztunk bizalmat.”

Árva Cintia 55 kilogrammról lefelé váltott, élete első felnőtt-világbajnokságán a 48 kilósok mezőnyében szerepelt, szakításban és lökésben is két kísérletet rontott, 152 kilogrammos összetett eredménnyel, országos csúcsokkal a 20. helyen zárta a vb-t.

„Nem úgy jött ki neki a lépés, ahogy reméltük, de elégedettek vagyunk vele, az a tudatosság és profizmus, amellyel menedzselte a felkészülését, elismerésre méltó. A felmérők jobban sikerültek neki, de nem dőlt össze a világ, jó tanulópénz volt a mostani vb.”

Mitykó Veronika szakításban és lökésben is három jó kísérletet mutatott be, előbbiben 108 kilogrammal, utóbbiban 122 kilóval zárt, ami összetettben 230 kilogrammot jelent, ezzel mindhárom országos alapcsúcsot jócskán megdöntötte, és összetettben 13. lett.

„Elég kalandos, klubváltásokkal teli éve volt, szépen kijött a hullámvölgyekből, és talán magát is meglepte a teljesítményével. Csak gratulálni tudok neki, rég nem mutatott már be hat jó fogást. Július vége óta dolgozik együtt Bakó Attilával, remekül egymásra találtak. Ezúttal taktikai okokból indult plusz nyolcvanhat kilóban, amúgy a nyolcvanhat kilogrammosok között szerepel a folytatásban, ha két kilót rá tud pakolni a szakítására, azzal akár Eb-érmet is elcsíphet” – zárta Nagy Péter.