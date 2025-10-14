Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: tovább tart a spanyolok hihetetlen rekordja

2025.10.14. 12:23
A spanyolok a grúzok ellen sem hibáztak (Fotó: Getty Images)
A spanyoloké továbbra is az egyetlen nemzeti válogatott a világon, amely soha nem veszített el hazai pályán labdarúgó világbajnoki selejtezőt – írta kedden az IFFHS az utóbbi három nap vb-kvalifikációs meccseinek érdekességeit szemlézve.

A futball történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kimutatása szerint a Grúziát a hétvégén 2–0-ra legyűrő Spanyolország vonatkozó mérlege: 62 mérkőzésen 53 győzelem és 9 döntetlen. A vendéglátó együttesnek ezen belül megszakítás nélkül a 28. tétmeccse volt a mostani, amelyen nem kapott ki.

Az Európa-bajnok spanyolok az Elchében rendezett összecsapáson Mikel Oyarzabal révén alakították ki a végeredményt, a gólszerző immár tizedszer talált be 2025-ben nemzeti csapatában, ezzel pedig második az európai válogatottak legeredményesebb játékosainak listáján az éllovas norvég Erling Haaland (15) mögött.

A Bulgária–Törökország (1–6) meccs kapcsán az IFFHS azt hangsúlyozta, hogy története során a vendéglátó együttes csak egyszer kapott ennyi gólt hazai pályán: annak a 0–6-os vereségnek az alkalmával, amelyet az angoloktól szenvedett el Európa-bajnoki selejtezőn 2019. október 14-én.

A Feröer-szigetek–Csehország (2–1) találkozó meglepő végkimeneteléről írva az összefoglaló azt emelte ki, hogy a hazaiak először nyertek három vb-selejtezős mérkőzést egymást követően, miután előzőleg Gibraltárt idegenben 1–0-ra, Montenegrót pedig otthon 4–0-ra múlták felül.

 

