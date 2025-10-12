A portugál szövetségi kapitány csak a korai gólt hiányolta

Portugália Örményország és Magyarország legyőzése után Írországot is megverte, igaz, a vártnál nehezebben. Cristiano Ronaldo tizenegyest rontott, de a ráadásban Rúben Neves befejelte a győztes gólt.

Roberto Martínez összességében elégedett volt a látottakkal.

„Erre számítottunk, Írország jobb volt, mint amit szeptemberben láttunk tőle. Az örményországi csalódás után éppen ilyen agresszivitást vártam tőlük. Számunkra fontos volt, hogy ne pánikoljunk, ne veszítsük el a koncentrációt. Nekünk kilenc szögletünk volt, nekik egy sem. Kapura lövésük sem volt. Egy korai gól hiányzott, de nagyon tetszett, hogy egy pillanatra sem adtuk fel. Kemény küzdelemben arattunk megérdemelt győzelmet” – idézte a Record a szakembert.

Martínez hozzátette, hogy sokat segített a második félidőben, hogy Pedro Neto a bal oldalon szerepelt.

„És a kispadról beállók is sokat segítettek. Nem voltunk elég gyorsak a labdával, Írország tizenegy emberrel védekezett a saját térfelén.”

Heimir Hallgrímsson szerint fájdalmas volt ez a vereség.

„Ez egy fájdalmas és szívbemarkoló vereség volt. Pedig a csapatmunka működött. Sok energiát fektettünk ebbe a mérkőzésbe, és fájdalmas dolog üres kézzel visszatérni Írországba.”

A szakvezető hozzátette: tudták, hogy lesz területük a portugál védelem mögött, és Festy Ebosele és Chiedozie Ogbene gyorsaságát megpróbálták kihasználni. A szakember szerint a hatalmas védekezőmunka miatt a végére elfáradtak, ezért kaptak ki.

„Ha elfáradsz, több időt adsz a labdát birtokló ellenfélnek. Trincao túl sok időt kapott a beadásra, ez azért is fájdalmas, mert addig jól védekeztük ki a hasonló helyzeteket.”

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐK

F-CSOPORT

Portugália–Írország 1–0 (0–0)

Lisszabon, Estádio José Alvalade. Vezette: Ivan Kruzliak (szlovák)

Portugália: D. Costa – Dalot (N. Semedo, 61.), Inácio (R. Veiga, 46.), R. Dias, N. Mendes – B. Fernandes (G. Ramos, 86.), R. Neves, Vitinha (Trincao, 61.) – B. Silva, C. Ronaldo, Neto (R. Leao, 61.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Írország: Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman (Egan, 86.), Molumby, Cullen, Manning – Ebosele (Johnston, 64.), Ogbene (Smallbone, 78.) – Ferguson (Parrott, 78.). Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: R. Neves (90+1.)