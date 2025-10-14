Nemzeti Sportrádió

Orbán Viktor: Amíg visszakapaszkodunk a világ tetejére, el kell telnie néhány évnek

2025.10.14.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor interjút adott a Transzilván újságírójának, Kádár Zoltánnak, és a beszélgetés során természetesen a sportról is szó esett.

Orbán Viktor miniszterelnök volt a Transzilván műsorának vendége, a kulturális és közéleti témák mellett természetesen a sportról is szó esett.

A kormányfő a válogatott vb-kijutási esélyeiről a következőket mondta Kádár Zoltánnak (a marosvásárhelyi rádió munkatársa és a Magyar Sportújságírók Szövetsége Összmagyar Bizottságának tagja):

„Nem én vagyok a szövetségi kapitány, számos okból. Van az a tréfa, hogy Magyarországon van a világon a legtöbb tehetséges szövetségi kapitány. Milyen kár, hogy nem érnek rá, mert taxit vezetnek, hajat vágnak, vagy éppen miniszterelnökök, mert én is ebbe a sorba tartozom. Menjünk felfelé, de ugyanakkor elégedetlenek és türelmetlenek vagyunk. Ez érthető, hiszen valaha a világ tetején voltunk. De amíg visszakapaszkodunk oda, el kell telnie néhány évnek, és mindenki gyorsabban haladna, ahogy tudunk. De akörül talán nincs vita, hogy haladunk: minden évben eggyel magasabb lépcsőfokon vagyunk.”

Szó esett a román bajnokságban szereplő erdélyi csapatokról is.

„Követem a magyar csapatokat mindenhol a Kárpát-medencében. Sokáig kellett várni a Csíkszereda első győzelmére. A Sepsi? Ilyen a futball, egyszer fent, egyszer lent. Hol kerék, hol talp, most éppen talp, mert nem fut a szekér. A tulajdonos rendszeresen feltűnik a magyar válogatott hazai mérkőzésein, és amikor én jövök Erdélybe, mindig találkozunk. Nincs könnyű dolga, de ez egy nagy beruházás, egy nagy fejlesztés, hogy a Sepsi ott legyen a román élvonalban. Hogy most kiestek? A Puskás Akadémia is esett már ki az NB I-ből, és csak visszakapaszkodtunk, úgyhogy sok sikert kívánok a Sepsinek. Nem lenne jó, ha elveszne az a munka, az a tőke, amit tudásban és anyagiakban az elmúlt években felépítettek az egyesület köré. Mert itt nem tizenegy játékosról beszélünk, hanem egy óriási közösségről, nem lenne jó, ha ez eltűnne a semmibe. Szurkolok nekik, és amennyire tudom, támogatom is őket.”

A miniszterelnököt Bölöni Lászlóról is kérdezték, akiről nemrég film készült.

„Azt tudom, hogy jön a film, de még nem láttam. Bölöni László annak a csapatnak volt a tagja, amely a nyolcvanas években BEK-et nyert. Az a világ teteje volt akkor. És ő abban meghatározó szerepet játszott, rengeteg melót végző középpályás volt, kulcsszerepet játszott. Ismerjük az ő nevét nagyon régről, időnként Erdélyben is csalogatták a politikába, Magyarországon is felmerült a neve itt-ott, ami azt mutatja, hogy van bizalom iránta. És ami nagyon nehéz, hogy egy sikeres játékos edzőként is helytálljon, ráadásul egy számára idegen közegben, ami azt mutatja, hogy büszkék lehetünk rá. Ő Franciaországba ért el komoly sikereket, és magyarként egy román válogatottban... Annál bonyolultabb dolgot nem lehet elképzelni. De hát helytállt.”

 

