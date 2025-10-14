Egyre több sportoló él a MOB kettőskarrier-programjának a lehetőségeivel

2023 októberében indult a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kettőskarrier-programja, amelynek a célja a második karrier, a sportolói pályafutás utáni civil életre való felkészülés segítése. Jelenleg 30 sportág 163 sportolója vesz részt a programban, közülük 28-an a párizsi olimpiára is kijutottak.

A kedd délelőtti kerekasztal-beszélgetésen két olyan sportoló is megosztotta a tapasztalatait, aki saját bevallása alapján is sokat köszönhet ennek a programnak.

„A legutóbbi olimpiai felkészülésem közepén csöppentem bele, és nagyon nagy segítséget jelentett – mondta a háromszoros olimpikon Sebestyén Dalma. – Fizikailag és mentálisan is megterhelő volt a tavalyi három világverseny, talán pont az olimpiára égtem ki.”

A 28 éves úszónő sportpszichológus és gyógytornász támogatása mellett tanulmányait is folytatta, ma már marketing mesterszakon tanul levelezőn. Hobbiként a sütést is beemelte az életébe – mivel teljesen más tevékenység, mint a sport, ezért ez lett az, ami eltereli a gondolatait és kikapcsolja, feltölti. „A mi generációnk makacsabb, de tudatosabb is” – tette hozzá a délelőtt fő témájához.

Tusnády Nimród sportmászó már szintén megtette az első lépéseket a civil karrier felé, a Nemzeti Sportügynökségnél lát el gyakornoki feladatokat. „Coachingon is részt veszek, ami más, mint a sportpszichológia, de hasonlóan hasznos. Az edzősködés és a segítő szakma is vonz, de az egyetemen szerzett gazdasági tudásomat is szeretném kamatoztatni.”

A MOB Fiatal Sportvezetők Programja új távlatokat nyitott meg előtte. Hasonlóan vélekedik Sebestyén is, a program a jóvoltából olyan idősebb aktív vagy már visszavonult sportolókkal találkozhatott, akiknek már van rutinjuk a sportolói élet utáni időszakra is. A jövőben szeretné ő is a sport jó hírét vinni, mert rengeteget adott neki, amit élete végéig magával fog vinni.

„A téma rendkívül közel áll a szívemhez – ezt már Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség elnök-vezérigazgatója mondta. – Nekem is nehézséget jelentett az aktív sportéletből a civil életbe való átállás. Később jöttem rá, hogy a sportolás mellett a tanulást sem kellett volna elhanyagolni.”

Az egykori öttusázó fontosnak tartja, hogy a kettős karrier lehetőségei már hazánkban is bővülnek: az NSÜ-nél egy afféle mentorprogram is működik, a rutinos kollégák segítik a pályakezdő fiatal sportolókat. A szervezetben a kontroll, pénzügy, jog, HR és más területeken próbálhatják ki magukat a sportolók. Külföldön a piaci cégek is igyekeznek segíteni a sportolókat – itthon is efelé tartanak.

Fábián László, a MOB főtitkára szerint a sportolói életút megszakítása még mindig gyakori: a kutatásaik alapján a fiatal sportolók jelentős része már 18 évesen abbahagyja. „Ez is közrejátszott abban, hogy elindítottuk a kettőskarrier-programot, amely már közel száz szakemberrel dolgozik a háttérben.” A program nem állami forrásból működik – a szponzorok a sportolók miatt csatlakoznak, és a forrásokat rájuk is költik. A sportolók gyakornoki lehetőséget kapnak az NSÜ mellett többek közt az MBH Bankhoz és a Samsunghoz hasonló cégeknél.

Kis-Simon Ildikó sportcoach és mentálhigiénés szakember napi szinten dolgozik sportolókkal. „Felszínre hozzuk az erőforrásaikat, felszítjuk a tüzet, megmutatjuk, mennyi mindenre képesek voltak – és lehetnek a sport után is.” Szerinte a sportban megszerzett tudás – koncentráció, kitartás, stressztűrés, csapatmunka – ez mind óriási értéket jelent a munkaerőpiacon is.

A tudatos karrierépítés, az önismeret fejlesztése és a megfelelő támogatás segítségével a sportolók nemcsak a pályán, hanem azon túl is sikeresek lehetnek.