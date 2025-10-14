Címvédésre készül a Ferencváros a vízilabda BL-ben

Ferencváros játékosai a férfi vízilabda Európai Szuperkupa döntőjében játszott FTC-Telekom Waterpolo–Pro Recco mérkőzésen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Feljutni a csúcsra – és ott is maradni. Nyéki Balázs vezetésével mindkettő sikerült az FTC férfi vízilabdacsapatának, amely a mögöttünk hagyott évadban megvédte címét a Bajnokok Ligájában. A zöld-fehérek alaposan megdolgoztak a máltai mámorért, többek között a szerb Radnicskit, a spanyol Barcelonetát, a francia Marseille-t és a szerb Novi Beogradot is legyőzték a trófeáig vezető úton. A felsorolásból két erős kihívót hiányolhatunk: a görög Olympiakoszt, amely a várakozáson alul teljesítve lemaradt a négyes döntőről, no meg a Pro Reccót.

RÉGI-ÚJ VETÉLYTÁRSAT KAPTAK A ZÖLD-FEHÉREK

Ahogy a férfi vízilabda Bajnokok Ligája előző két kiírásában, a négyes döntőnek ismét a máltai Gzira ad otthont. A főtáblán szereplő 16 csapat az első csoportkörben ezúttal is négy négyes csoportban játszik oda-vissza vágós rendszerben. Az első öt fordulót október és december között bonyolítják le, míg az utolsó, hatodik fordulót a jövő év eleji Európa-bajnokság utánra időzítették, február 10–11-re. A kvartettek első két helyezettje bejut a legjobb nyolc közé, a tavaszi második csoportkörbe. Márciustól májusig két csoportban harcolnak a négyes döntőért, amelyet június 11. és 13. között rendeznek meg. Ismét Málta a célállomás

Az olasz sztárklub anyagi nehézségei miatt a szétesés küszöbére került, így az előző idényben csak az Eurokupában indult, de az idén visszatért a legjobbak közé. Az elitsorozat legutóbbi hat kiírásából hármat-hármat nyert meg a Ferencváros (2019, 2024, 2025) és a Recco (2021, 2022, 2023), vagyis nem mondunk nagyot azzal, hogy ez a két együttes pályázik a legnagyobb eséllyel a végső győzelemre. Az olaszok új szponzora megteremtette a lehetőséget, hogy mások mellett a spanyol világklasszis, Álvaro Granados, valamint az elnyűhetetlen horvát bekk, Rino Buric is a Ligur-tenger partjára igazoljon. Az évadnyitó európai Szuperkupa-mérkőzés alapján mindketten gyorsan megtalálták a helyüket a rendszerben…

…de azt is láttuk, hogy a Fradi ellen nekik sem könnyű érvényesülniük. Másfél hét leforgása alatt két trófea került a népligeti vitrinbe, a Magyar Kupa- és a Szuperkupa-siker megadta az idény alaphangját. A Pro Recco ellen 15–14-re megnyert fordulatos presztízscsata után Nyéki Balázs elárulta az M4 Sportnak, hogy Sztilianosz Argiropulosz törött bordával játszott, míg Dusan Mandics váll-, Manhercz Krisztián hátsérüléssel küzd. A szerdai BL-rajton fontos láncszemek hiányozhatnak a ferencvárosi gépezetből, a magyar rekord­bajnok ugyanakkor így is egyértelmű esélyesként fogadja nagyváradi ellenfelét. A C-csoportban még két kellemetlen, de nem verhetetlen vetélytárs, a montenegrói Primorac Kotor és az olasz Brescia szerepel.

A LEGNEHEZEBB CSOPORTBA KERÜLTEK AZ ANGYALFÖLDIEK

FTC

Október 15., szerda: CSM Oradea (otthon), 29., szerda: Brescia (idegenben). November 12., szerda: Primorac (o). 18., kedd: CSM Oradea (i). December 2., kedd: Brescia (o). Február 11., szerda: Primorac (i). VASAS

Október 14., kedd: Radnicski (i). 28., kedd: Olympiakosz (o). November 11., kedd: Mladost (o). 19., szerda: Radnicski (o). December 3., szerda: Olympiakosz (o). Február 10., kedd: Mladost (i) A MAGYAR CSAPATOK MENETRENDJE

Ha a mögöttünk hagyott évadban azt mondtuk, hogy a Barceloneta, a Marseille és a Herceg Novi társaságában nehéz kvartettbe került a Vasas, mit szóljunk most?! A bajnoki ezüstérmes angyalföldiek ismét „belehúztak”, szerb, görög és horvát riválissal hozta össze őket a sors(olás). Kezdésnek kedd este rögtön a Radnicskihez utaznak, amelynél jó ismerősök fogadják őket: Szava Randjelovics, Sztrahinja Rasovics és Nikola Dedovics is Budapestről igazolt Kragujevácra. A parázs nyitány után a többi összecsapás sem lesz könnyebb… A két magyarral felálló Olympiakosz deklaráltan a négy közé vágyik, míg a Mladost masszív csapat, amelyben kiegészítik egymást a rutinos centerek és a lendületesen pólózó fiatalok.

És mire számíthatunk a Vasastól? Amíg a Ferencvárosnál ezúttal nem volt nagy jövés-menés, Szlobodan Nikics együttese vérfrissítésen esett át, heten távoztak és hatan érkeztek a nyáron. Hamar beindult a nagyüzem: a Magyar Kupa negyeddöntőjében elhasaltak, a BL-selejtezőt viszont sikerrel vették a fővárosi piros-kékek, miután a német Spandaut és a spanyol Sabadellt is legyőzték. A lebonyolítás sajátossága, hogy csoportelsőként erősebb négyesbe kerültek a főtáblán… Annyi baj legyen! Az összkép már szeptemberben biztató volt, az elmúlt három hétben pedig volt ideje tovább csiszolnia a játékát a Vasasnak, amely bravúrokra készül az A-csoportban.

ÚJ KIHÍVÁSOK VÁRNAK A MAGYAR LÉGIÓSOKRA

A Bajnokok Ligája után az Eurokupa küzdelmei is elkezdődnek a héten, a második számú sorozatban szintén két magyar csapatnak szurkolhatunk. A Szolnok a csütörtöki nyitányon a bukaresti Dinamóhoz utazik, a továbbjutáshoz ugyanakkor az olasz Triestét vagy a spanyol Barcelonát is meg kell előznie. A BVSC két erős görög csapat, a Vuliagmeni és a Pana­thinaikosz mellett a szerényebb játékerőt képviselő montenegrói Buducsnoszt Podgoricával került össze. Változatlan a lebonyolítás, vagyis az egyenes kieséses szakaszban csatlakozik a mezőnyhöz a BL csoportköréből kieső nyolc együttes. Az első ízben kiírt Konferenciakupa selejtezőjét november második hétvégéjén bonyolítják le, a Honvéd a holland UZSC, a görög PAOK és az olasz Posillipo ellen ugrik vízbe. Öt magyar csapat a nemzetközi porondon

A legtöbb válogatott játékosunk továbbra is a címvédőt erősíti, ugyanakkor szokás szerint külföldi csapatokban is találunk magyar kulcsembereket. Légiósmustránk élére a Barceloneta kívánkozik, Burián Gergely és Vigvári Vince már a második idényét kezdi el a katalánoknál – az elsőben BL-bronzot szereztek, csakhogy Granados immár a Reccót erősíti. Zalánki Gergő tavaly éppen az olaszoktól igazolt az Olympiakoszhoz, míg az idén Angyal Dániel tette át a székhelyét Marseille-ből Pireuszba. Érkezett helyette Nagy Ádám a francia együtteshez, amely az előző évad üde színfoltjaként a görögöket megelőzve jutott be a négy közé. A szintén exferencvárosi Német Toni a Jadran Splitben próbálja ki magát, a horvátokra jelentős erőpróbák várnak a csoportkörben.

A vízilabda szerelmeseire pedig remélhetőleg emlékezetes mérkőzések – kétségkívül jót tenne a sportágnak, ha több olyan rangadót látnánk, amilyen az FTC és a Recco múlt heti összecsapása volt.

BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK, CSOPORTKÖR

A-csoport: Mladost Zagreb (horvát), Olym­piakosz (görög), Radnicski Kragujevac (szerb), VASASPLAKET

B-csoport: Jadran Herceg Novi (monte­negrói), Jadran Split (horvát), Novi Beograd (szerb), Pro Recco (olasz)

C-csoport: Brescia (olasz), FTC-TELEKOM, Primorac Kotor (montenegrói), CSM Oradea (romániai)

D-csoport: Barceloneta (spanyol), Waspo Hannover (német), Marseille (francia), Sabadell (spanyol)

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

Kedd

18.00: Olympiakosz–Mladost Zagreb

18.30: Jadran Herceg Novi–Jadran Split

20.30: Marseille–Hannover

20.30: Radnicski–VASASPLAKET

Szerda

18.30: FTC-TELEKOM–CSM Oradea

20.30: Novi Beograd–Pro Recco

20.30: Primorac Kotor–Brescia

20.30: Sabadell–Barceloneta