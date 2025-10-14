Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtezők: egy patkány cselezte ki Courtois-t a walesi–belga meccsen

2025.10.14. 10:05
A látszat csal: Courtois-nak nem sikerült elkapnia a patkányt (Fotó: Getty Images)
Nem mindennapi okból állt meg a játék Cardiffban, a Wales–Belgium világbajnoki selejtező 68. percében: egy patkányt kellett letessékelni a pályáról.

Nem akármilyen incidens szakította félbe félbe a 68. percben a J-csoportban, Cardiffban rendezett Wales–Belgium világbajnoki selejtezőt: egy patkány gondolta úgy, hogy egészen közelről, a játéktérről tekinti meg az amúgy izgalmasan alakuló mérkőzést. A játékba ugyanakkor nem tudott bekapcsolódni, megjelenésekor ugyanis Daniel Siebert játékvezető megállította a találkozót. 

Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 Qualifier
Thibaut Courtois az illetéktelen betolakodót bűvöli (Fotó: Getty Images)

Az érdeklődő rágcsálót először Thibaut Courtois, a belgák kapusa igyekezett elkapni, ám a patkánynak sikerült egérutat nyernie. Brennan Johnson már ügyesebb stratégiát választott, a Tottenham walesi szélsője sikeresen leterelte az állatot a gyepről.

Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 Qualifier
A meccs „főszereplője” végül elhagyta a játékteret (Fotó:Getty Images)

A mérkőzés egyébként igencsak fordulatosan alakult: a hazaiak Joe Rodon góljával még vezettek, a belgák két Kevin De Bruyne-büntetővel és egy Thomas Meunier-bombagóllal 3–1-re alakították az állást, a walesi Nathan Broadhead szépítő találata után Leandro Trossard állította be a 2–4-es végeredményt.

 

 

