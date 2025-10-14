„Mennie kell az átkozott rendszernek!” – elege lett a svédek támadójának
Mint beszámoltunk róla, Svédország hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a koszovói válogatottól, így a csoportjából minimális esélye maradt a világbajnoki pótselejtező kiharcolására. A svédek négy forduló alatt mindössze egy pontot gyűjtöttek be, amivel utolsó helyen állnak.
A mélyrepülés következményeként sok szurkoló követeli Jon Dahl Tomasson lemondását, ám a szövetségi kapitány ezt nem hajlandó megtenni.
„Nem fogok lemondani... Egyrészt szerződésem van, másrészt a sorozat kellős közepén állunk. Őrület, hogy ma nem szereztünk gólt. Nem hiszem, hogy a játékosaim kételkednének a taktikában, sokkal inkább a pályán hozott rossz döntésekben látom a problémát. A koszovóiak megnehezítették a dolgunkat, mi pedig elpuskáztuk a helyzeteinket. Nem festünk jól, mindenkinek jobbnak kell lennie a feladatában, nekem is. Ugyanakkor a potenciál megvan bennünk, ebben biztos vagyok.”
A legnagyobb port Anthony Elanga kavarta, aki hétfőn a szünetben lépett pályára csereként. A Radiosporten úgy tudja, hogy a Newcastle United szélsője a lefújást követően ezt mondta az öltözőbe rohanva:
Mennie kell ennek az átkozott rendszernek!
Elanga kitöréséről Tomassont is megkérdezték, ő nem véleményezte az esetet arra hivatkozva, hogy nem hallotta.
Érdekes, hogy Elangával ellentétben a csapatkapitány, Victor Lindelöf kiállt Tomasson mellett: „A futball ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. Semmi értelmét nem látom az edzőváltásnak. Mindenkinek meg kell őriznie a hitét, hiszen később, amikor meglesz az esélyünk kijutni a világbajnokságra, összetartásra lesz szükségünk.”
Lindelöf arra utalt, hogy a svédeknek a jelenlegi rangsor alapján jó esélyük van arra, hogy a Nemzetek Ligája legjobb négy csoportgyőztesének egyikeként mégiscsak elcsípjék a vb-pótselejtezőt.
A SvenskaFans már azt is megvizsgálta, hogy ki lehet Tomasson utódja a kispadon: Graham Potter, Henrik Rydström, Anders Torstensson, Olof Mellberg, Ole Gunnar Solskjaer és Per-Mathias Högmo neve merült fel.
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 4. FORDULÓ
Svédország–Koszovó 0–1 (F. Asllani 32.)
|B-CSOPORT
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Svájc
4
3
1
–
9–0
+9
10
|2. Koszovó
4
2
1
1
3–4
–1
7
|3. Szlovénia
4
–
3
1
2–5
–3
3
|4. Svédország
4
–
1
3
2–7
–5
1