„Mennie kell az átkozott rendszernek!” – elege lett a svédek támadójának

Mint beszámoltunk róla, Svédország hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a koszovói válogatottól, így a csoportjából minimális esélye maradt a világbajnoki pótselejtező kiharcolására. A svédek négy forduló alatt mindössze egy pontot gyűjtöttek be, amivel utolsó helyen állnak.

A mélyrepülés következményeként sok szurkoló követeli Jon Dahl Tomasson lemondását, ám a szövetségi kapitány ezt nem hajlandó megtenni.

„Nem fogok lemondani... Egyrészt szerződésem van, másrészt a sorozat kellős közepén állunk. Őrület, hogy ma nem szereztünk gólt. Nem hiszem, hogy a játékosaim kételkednének a taktikában, sokkal inkább a pályán hozott rossz döntésekben látom a problémát. A koszovóiak megnehezítették a dolgunkat, mi pedig elpuskáztuk a helyzeteinket. Nem festünk jól, mindenkinek jobbnak kell lennie a feladatában, nekem is. Ugyanakkor a potenciál megvan bennünk, ebben biztos vagyok.”

Jon Dahl Tomasson a gyenge eredmények ellenére maradni akar (Fotó: Imago)

A legnagyobb port Anthony Elanga kavarta, aki hétfőn a szünetben lépett pályára csereként. A Radiosporten úgy tudja, hogy a Newcastle United szélsője a lefújást követően ezt mondta az öltözőbe rohanva:

Mennie kell ennek az átkozott rendszernek!

Elanga kitöréséről Tomassont is megkérdezték, ő nem véleményezte az esetet arra hivatkozva, hogy nem hallotta.

Érdekes, hogy Elangával ellentétben a csapatkapitány, Victor Lindelöf kiállt Tomasson mellett: „A futball ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. Semmi értelmét nem látom az edzőváltásnak. Mindenkinek meg kell őriznie a hitét, hiszen később, amikor meglesz az esélyünk kijutni a világbajnokságra, összetartásra lesz szükségünk.”

Lindelöf arra utalt, hogy a svédeknek a jelenlegi rangsor alapján jó esélyük van arra, hogy a Nemzetek Ligája legjobb négy csoportgyőztesének egyikeként mégiscsak elcsípjék a vb-pótselejtezőt.

Alexander Isak 145, Viktor Gyökeres 66 millió euróért váltott klubot az elmúlt nyáron (Fotó: Getty Images)

A SvenskaFans már azt is megvizsgálta, hogy ki lehet Tomasson utódja a kispadon: Graham Potter, Henrik Rydström, Anders Torstensson, Olof Mellberg, Ole Gunnar Solskjaer és Per-Mathias Högmo neve merült fel.

