Nemzeti Sportrádió

„Mennie kell az átkozott rendszernek!” – elege lett a svédek támadójának

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.10.14. 10:12
null
Kapitánykérdésben nincs meg az egyetértés Victor Lindelöf és Anthony Elanga között (Fotó: Imago)
Címkék
vb-selejtező svéd labdarúgó-válogatott Viktor Gyökeres Alexander Isak Jon Dahl Tomasson Anthony Elanga Victor Lindelöf
Feszült a hangulat a svéd labdarúgáson belül, miután a nemzeti válogatott újabb kínos vereséget szenvedett, így négy fordulót követően csoportja utolsó helyén áll a világbajnoki selejtezőben. Gyökeresék másodszor is pont nélkül maradtak Koszovó ellen hétfőn este.

Mint beszámoltunk róla, Svédország hazai pályán egygólos vereséget szenvedett a koszovói válogatottól, így a csoportjából minimális esélye maradt a világbajnoki pótselejtező kiharcolására. A svédek négy forduló alatt mindössze egy pontot gyűjtöttek be, amivel utolsó helyen állnak.

A mélyrepülés következményeként sok szurkoló követeli Jon Dahl Tomasson lemondását, ám a szövetségi kapitány ezt nem hajlandó megtenni.

„Nem fogok lemondani... Egyrészt szerződésem van, másrészt a sorozat kellős közepén állunk. Őrület, hogy ma nem szereztünk gólt. Nem hiszem, hogy a játékosaim kételkednének a taktikában, sokkal inkább a pályán hozott rossz döntésekben látom a problémát. A koszovóiak megnehezítették a dolgunkat, mi pedig elpuskáztuk a helyzeteinket. Nem festünk jól, mindenkinek jobbnak kell lennie a feladatában, nekem is. Ugyanakkor a potenciál megvan bennünk, ebben biztos vagyok.”

251013 Head coach Jon Dahl Tomasson of Sweden during a press conference, PK, Pressekonferenz after the FIFA World Cup, W
Jon Dahl Tomasson a gyenge eredmények ellenére maradni akar (Fotó: Imago)

A legnagyobb port Anthony Elanga kavarta, aki hétfőn a szünetben lépett pályára csereként. A Radiosporten úgy tudja, hogy a Newcastle United szélsője a lefújást követően ezt mondta az öltözőbe rohanva:

Mennie kell ennek az átkozott rendszernek!

Elanga kitöréséről Tomassont is megkérdezték, ő nem véleményezte az esetet arra hivatkozva, hogy nem hallotta.

Érdekes, hogy Elangával ellentétben a csapatkapitány, Victor Lindelöf kiállt Tomasson mellett: „A futball ilyen. Egyszer fent, egyszer lent. Semmi értelmét nem látom az edzőváltásnak. Mindenkinek meg kell őriznie a hitét, hiszen később, amikor meglesz az esélyünk kijutni a világbajnokságra, összetartásra lesz szükségünk.”

Lindelöf arra utalt, hogy a svédeknek a jelenlegi rangsor alapján jó esélyük van arra, hogy a Nemzetek Ligája legjobb négy csoportgyőztesének egyikeként mégiscsak elcsípjék a vb-pótselejtezőt.

Sweden v Azerbaijan - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1
Alexander Isak 145, Viktor Gyökeres 66 millió euróért váltott klubot az elmúlt nyáron (Fotó: Getty Images)

A SvenskaFans már azt is megvizsgálta, hogy ki lehet Tomasson utódja a kispadon: Graham Potter, Henrik Rydström, Anders Torstensson, Olof Mellberg, Ole Gunnar Solskjaer és Per-Mathias Högmo neve merült fel.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 4. FORDULÓ
Svédország–Koszovó 0–1 (F. Asllani 32.)

     
B-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Svájc

4

3

1

9–0

+9

10

2. Koszovó

4

2

1

1

3–4

–1

7

3. Szlovénia

4

3

1

2–5

–3

3

4. Svédország

4

1

3

2–7

–5

1

 

 

vb-selejtező svéd labdarúgó-válogatott Viktor Gyökeres Alexander Isak Jon Dahl Tomasson Anthony Elanga Victor Lindelöf
Legfrissebb hírek

Király Gábor: A portugál válogatottnak is vannak gyenge pontjai

Magyar válogatott
2 órája

Vb-selejtező: nem fizetett gyerektartást egy játékos, a rendőrség az öltözőben jelent meg

Foci vb 2026
4 órája

Nyugalom – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
12 órája

A svédek otthon is kikaptak Koszovótól, a belgák magabiztosan nyertek Walesben

Foci vb 2026
13 órája

Nick Woltemade első válogatott gólja győzelmet ért a németeknek az északírek otthonában

Foci vb 2026
13 órája

Bölöni László: Jobban, pontosabban, erősebben kell játszani a portugálok ellen

Foci vb 2026
15 órája

Marco Rossi: A győztes csapaton ne változtass…

Magyar válogatott
15 órája

Roberto Martínez: Külön készülünk Szoboszlai Dominik játékára

Magyar válogatott
17 órája
Ezek is érdekelhetik