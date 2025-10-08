Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo lett az első dollármilliárdos futballista a világon

2025.10.08. 13:14
Cristiano Ronaldo itt a góljának örül, de amiatt sem bánkódik, hogy dollármilliárdos lett (Fotó: Getty Images)
A Bloomberg Billionaires Index adatai szerint az Al-Naszr világsztárja, Cristiano Ronaldo lett az első futballista, akinek nettó vagyona meghaladta az egymilliárd dollárt.

A magyar válogatottal azonos világbajnoki selejtezőcsoportban szereplő portugál együttes csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo a Bloomberg Billionaires Index adatai szerint az első labdarúgó, akinek nettó vagyona meghaladta az egymilliárd dollárt. Az ötszörös aranylabdás játékos június 26-án hosszabbította meg szerződését 2027-ig a szaúdi Al-Nasszrral, a kontraktus értéke a sajtó szerint több mint 400 millió dollár, amely mellett 15 százalékos részesedést is kapott a klubban.

„Ronaldo 2002 és 2023 között több mint 550 millió dollár fizetést kapott, tízéves szerződést írt alá a Nike-val, amelynek értéke évente közel 18 millió dollár és további megállapodásokat kötött olyan márkákkal, mint az Armani és a Castrol, amelyek több mint 175 millióval növelték a vagyonát. 2023-as átigazolása az al-Nasszrhoz évi 200 millió dollárnyi adómentes bevételt hozott neki, valamint 30 millió dolláros átigazolási bónuszt is kapott” – áll a jelentésben. A portugál sztár emellett 665 millió követőjével az Instagram legnépszerűbb személyisége, ami szintén jelentős bevételi forrás számára.

A Nemzetek Ligája-címvédő portugálok két forduló után hat ponttal vezetik vb-selejtezős csoportjukat, szeptemberben Budapesten 3–2-re nyertek Marco Rossi magyar válogatottja ellen. A két csapat jövő kedden Lisszabonban találkozik, előtte a mieink szombaton Örményországot, az ibériaiak pedig Írországot látják vendégül.

 

