Kylian Mbappé Cristiano Ronaldo csúcsait is megdöntheti

Nem lehet megfékezni Kylian Mbappét. A 27 éves támadó továbbra is kiváló formában futballozik, a legutóbbi tíz tétmérkőzésén 13 gólt szerzett, betalált vasárnap este a Valencia kapujába is, így ebben az idényben már 38 gól van a neve mellett. Az előző, bemutatkozó évadában 44-szer talált be, ezzel ő lett a klub történetének legeredményesebb debütáló játékosa. Nagy kockázatot nem vállalunk vele, hogy a negyven gólt biztosan eléri a most futó idényben is, ezzel pedig bekerülne azon játékosok közé, akik legalább két évadban eljutnak negyven találatig.

Eddig Cristiano Ronaldo (8 alkalom), Puskás Ferenc (3), Karim Benzema (2) és Hugo Sánchez (2) jutott el legalább kétszer a negyvenes határig, azonban Kylian Mbappé biztosan nem akar itt megállni. A következő célja az 50 gólos mérföldkő lehet, érdekesség, hogy az első játékos a Real Madrid történetében, aki elérte ezt, Puskás Ferenc volt – az 1959–1960-as idényben 44 mérkőzésen 59-szer talált be. A 60 gólos határ egyelőre messze, a klub történetében egyedül Cristiano Ronaldónak sikerült átlépnie a 2014–2015-ös évadban (61 gól). A portugál kiválóság többek között négyszer nyert Bajnokok Ligáját a Real Madriddal, 438 tétmeccsen 450 gólt szerzett, amivel ő a klub valaha volt legeredményesebb játékosa. De egyre többen beszélnek arról, hogy ha valaki, Kylian Mbappé megdöntheti a portugál legenda csúcsait.

„Szerencsések vagyunk, mert jelenleg Kylian Mbappé a világ legjobb játékosa – mondta Álvaro Arbeloa, a Real Madrid vezetőedzője a klub oldalának. – Amit Cristiano Ronaldo elért a Real Madriddal, az földöntúli, szinte felülmúlhatatlan teljesítményt nyújtott, eddig senki sem tudott még a közelébe sem kerülni. Cristiano sok-sok évig erősítette a klubot, Kylian előtt hosszú út áll még, nem lehet tudni, hogy túlszárnyalja-e a portugált. De ha valaki, ő képes rá.”

Amíg Kylian Mbappé remekel, egyre több kétség vetődik fel Daniel Carvajal állapotával és jövőjével kapcsolatban. A Real Madrid csapatkapitánya súlyos térdsérülésből épült fel, azonban az előző tíz mérkőzésen összesen 29 percet kapott. A hírek szerint a jobbhátvéd egyelőre nincs megfelelő fizikai állapotban ahhoz, hogy folyamatosan a pályán legyen, ráadásul a nyáron lejár a szerződése, s egyáltalán nem biztos, hogy hosszabbít vele a klub.

„Napról napra javul az állapota, de nem akarok kockáztatni vele – mondta Arbe­loa. – Keményen dolgozik még a szabadnapjain is, az öltözőben kiemelten fontos a szerepe, márpedig szükség van az ilyen vezérekre. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb visszanyeri a legjobb formáját.”

A Real Madrid a Real Sociedadot fogadja szombat este a Santiago Bernabéu Stadionban.