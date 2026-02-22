Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiáról: Ide tartozom, itt akarom folytatni

Szombat este az Al-Hilal 1–1-es döntetlent játszott az Al-Ittihaddal, ezzel egy időben az Al-Naszr 4–0-rqa legyőzte az Al-Hazemet, ezzel megelőzte riválisát a tabellán. Huszonkét fordulót követően az Al-Naszr 55, az Al-Hilal 54, az Al-Ahli 53 ponttal áll a szoros bajnoki versenyfutásban.

Az újdonsült éllovas szombati meccsén Cristiano Ronaldo szerezte az első és a negyedik gólt, majd a mérkőzés után a klub vezetői és szurkolói számára megnyugtató nyilatkozatot adott.

„Szaúd-Arábia az otthonom. Ide tartozom, itt akarom folytatni – mondta a portugál, akinek a szerződése 2027 nyaráig szól jelenlegi csapatánál. – Ez az ország szívesen lát engem, a családomat és a barátaimat is. Boldog vagyok itt, szívesen folytatom itt a pályafutásomat.”

A nyilatkozata különösen azután megnyugtató az Al-Naszr hívei számára, mert Cristiano Ronaldo két mérkőzést is kihagyott, és csak azután tért vissza, hogy a klub befektetői törlesztették az elmaradt fizetéseket, valamint visszaállították a klub vezetőinek (Simao Coutinho sportigazgató és José Semedo vezérigazgató) önálló döntési jogköreit.