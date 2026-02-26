Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo részesedést vásárolt az UD Almeríában

L. Á.L. Á.
2026.02.26. 11:14
Cristiano Ronaldo (Fotó: Getty Images)
Cristiano Ronaldo spanyol foci spanyol másodosztály Almería
A portugál futballklasszis 25 százalékos részesedést szerzett a spanyol másodosztályban szereplő UD Almeríában – közölte csütörtökön a brit Daily Mail.

Cristiano Ronaldo 25 százalékos részesedést vásárolt a spanyol másodosztályban szereplő UD Almería csapatában.

A világklasszis labdarúgó immáron nemcsak a pályán hagyja ott lenyomatát, hanem megpróbálkozik egy futballcsapat menedzselésével is. Csütörtök reggel jelentették be, hogy a 41 éves csatár 25 százalékos részesedést vásárolt az Almeríában a CR7 Sport nevű befektetői cégén keresztül.

„Régóta célom volt, hogy pályán kívül is hozzátehessek valamit a futballhoz. Az Almería egy erős alapokon álló spanyol klub, a fejlődés esélyével vértezve. Nagyon várom a közös munkát a vezetői csapattal, hogy a klubot eljuttassuk a fejlődés következő lépcsőfokára” – fogalmazott az Al-Naszr és a portugál válogatott csapatkapitánya hivatalos nyilatkozatában.

Ronaldo nyolc év után tér vissza a spanyol futball világába, ahol a Real Madridnál töltött időszaka alatt kilenc trófeát emelhetett magasba.

 

