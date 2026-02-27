Nemzeti Sportrádió

Minifutball Eb: az Eb-bronzérmes kazahokkal egy csoportban a magyarok

2026.02.27. 19:58
Fotó: Facebook/minifutballszovetseg
A magyar válogatott a legutóbbi Európa-bajnokságon bronzérmes Kazahsztán mellett Lengyelországgal és Szlovéniával került az E jelű négyesbe a minifutball Európa-bajnokság pénteki csoportsorsolásán.

A világbajnoki ezüstérmes magyar együttes a második kalapból várta ellenfeleit, Magyarország a két évvel ezelőtti boszniai Eb-hez hasonlóan ismét egy csoportba került Lengyelországgal. Trencsényi János szövetségi kapitány csapata a szarajevói tornán a legjobb tizenhat között búcsúzott, a későbbi bajnok Szerbia 4–1 arányban bizonyult jobbnak a nyolcaddöntőben.

A 24 csapatos kontinensviadalt a pozsonyi Tipos Arena-ban rendezik meg május 27. és június 4. között.

 

