Minifutball Eb: az Eb-bronzérmes kazahokkal egy csoportban a magyarok

A világbajnoki ezüstérmes magyar együttes a második kalapból várta ellenfeleit, Magyarország a két évvel ezelőtti boszniai Eb-hez hasonlóan ismét egy csoportba került Lengyelországgal. Trencsényi János szövetségi kapitány csapata a szarajevói tornán a legjobb tizenhat között búcsúzott, a későbbi bajnok Szerbia 4–1 arányban bizonyult jobbnak a nyolcaddöntőben.

A 24 csapatos kontinensviadalt a pozsonyi Tipos Arena-ban rendezik meg május 27. és június 4. között.