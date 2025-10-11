Nemzeti Sportrádió

Alexander Sörloth: Nincs rajtunk nyomás, nyerni akarunk

S. N.S. N.
Vágólapra másolva!
2025.10.11. 12:01
Alexander Sörloth és Erling Haaland győzelemre készül Izrael ellen (Fotó: Imago Images)
Címkék
vb-selejtező Izrael Norvégia
Izrael szombati legyőzésével Norvégia újabb nagy lépést tehet a 2026-os világbajnokság felé vezető úton. Alexander Sörloth, a csapat gólerős csatára nem foglalkozik az elvárásokkal és a közel-keleti politikai helyzettel sem.

A legnagyobb meglepetés a világbajnoki selejtezőben eddig Norvégia szereplése. A skandináv ország 1998 óta nem járt vb-n, de az Erling Haaland és Martin Ödegaard vezette aranygeneráció karnyújtásnyira került a 2026-os kvalifikációtól. Öt meccs után százszázalékos a csapat, különösen a Moldova elleni idegenbeli siker (5–0), az olaszok elleni hazai diadal (3–0) és a legutóbbi, a moldovaiak elleni norvégiai történelmi, 11–1-es kiütés keltett visszhangot a nemzetközi sportsajtóban – bizony számolni kell velük. 

Szombaton ismét pályára lép az együttes, Izraelt fogadja Oslóban, s ha nyer, a második, pótselejtezőt érő helynél biztosan nem végez hátrébb a csoportjában.

 „Helyén kezelünk mindent – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Alexander Sörloth, a 65-szörös válogatott csatár. – Nincs rajtunk nyomás, meccsről meccsre készülünk. Pontosan ismerjük a közel-keleti politikai helyzetet, beszédtéma is volt az öltözőben, de profi labdarúgók vagyunk, nem érdekel minket semmi más, csak az, hogy a feladatunkat elvégezve a pályán legyőzzük Izraelt.”     

Az Atlético Madridban légióskodó norvég gólvágóhoz kapcsolódó hír, hogy angliai lapértesülések szerint a Premier League-ben szereplő Newcastle United a télen szerződtetné.

7. FORDULÓ
I-CSOPORT
2025. október 11., szombat
18.00: Norvégia–Izrael
20.45: Észtország–Olaszország

2025. október 14., kedd
18.00: Észtország–Moldova
20.45: Olaszország–Izrael

I-CSOPORT

M

Gy

D

V

L-K

Gk

P

1. Norvégia

5

5

24–3

+21

15

2. Olaszország

4

3

1

12–7

+5

9

3. Izrael

5

3

2

15–11

+4

9

4. Észtország

5

1

4

5–13

–8

3

5. Moldova

5

5

3–25

–22

0

 

vb-selejtező Izrael Norvégia
Legfrissebb hírek

A sérült Mbappé el sem utazhat a franciák következő meccsére

Foci vb 2026
27 perce

Olvasóink nagy részénél a csatár nem kérdés – így küldenék pályára a válogatottat

Magyar válogatott
47 perce

Véget ért Marcus Rashford nyolc meccsig tartó sorozata

Foci vb 2026
1 órája

Anglia, Franciaország és Svájc is kijuthat a következő napokban a világbajnokságra

Foci vb 2026
1 órája

Az Újpest csatára is örült a korábbi Fradi-játékos látványos egyenlítő góljának, hazájuk egyre közelebb kerül a vb-részvételhez

Foci vb 2026
2 órája

A portugálok a napokban kivívhatják a vb-részvételt, de Cristiano Ronaldo és a Benfica még a meccsnél is fontosabb

Foci vb 2026
3 órája

Nikolics Nemanja: Az örmények ellen taktikailag, a támadójátékban változtatni kell

Magyar válogatott
3 órája

Szoboszlaiék másfél éve nem nyertek a Puskás Arénában – itt az idő!

Magyar válogatott
4 órája
Ezek is érdekelhetik