Alexander Sörloth: Nincs rajtunk nyomás, nyerni akarunk

A legnagyobb meglepetés a világbajnoki selejtezőben eddig Norvégia szereplése. A skandináv ország 1998 óta nem járt vb-n, de az Erling Haaland és Martin Ödegaard vezette aranygeneráció karnyújtásnyira került a 2026-os kvalifikációtól. Öt meccs után százszázalékos a csapat, különösen a Moldova elleni idegenbeli siker (5–0), az olaszok elleni hazai diadal (3–0) és a legutóbbi, a moldovaiak elleni norvégiai történelmi, 11–1-es kiütés keltett visszhangot a nemzetközi sportsajtóban – bizony számolni kell velük.
Szombaton ismét pályára lép az együttes, Izraelt fogadja Oslóban, s ha nyer, a második, pótselejtezőt érő helynél biztosan nem végez hátrébb a csoportjában.
„Helyén kezelünk mindent – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Alexander Sörloth, a 65-szörös válogatott csatár. – Nincs rajtunk nyomás, meccsről meccsre készülünk. Pontosan ismerjük a közel-keleti politikai helyzetet, beszédtéma is volt az öltözőben, de profi labdarúgók vagyunk, nem érdekel minket semmi más, csak az, hogy a feladatunkat elvégezve a pályán legyőzzük Izraelt.”
Az Atlético Madridban légióskodó norvég gólvágóhoz kapcsolódó hír, hogy angliai lapértesülések szerint a Premier League-ben szereplő Newcastle United a télen szerződtetné.
7. FORDULÓ
I-CSOPORT
2025. október 11., szombat
18.00: Norvégia–Izrael
20.45: Észtország–Olaszország
2025. október 14., kedd
18.00: Észtország–Moldova
20.45: Olaszország–Izrael
|I-CSOPORT
M
Gy
D
V
L-K
Gk
P
|1. Norvégia
5
5
–
–
24–3
+21
15
|2. Olaszország
4
3
–
1
12–7
+5
9
|3. Izrael
5
3
–
2
15–11
+4
9
|4. Észtország
5
1
–
4
5–13
–8
3
|5. Moldova
5
–
–
5
3–25
–22
0