Alexander Sörloth: Nincs rajtunk nyomás, nyerni akarunk

A legnagyobb meglepetés a világbajnoki selejtezőben eddig Norvégia szereplése. A skandináv ország 1998 óta nem járt vb-n, de az Erling Haaland és Martin Ödegaard vezette aranygeneráció karnyújtásnyira került a 2026-os kvalifikációtól. Öt meccs után százszázalékos a csapat, különösen a Moldova elleni idegenbeli siker (5–0), az olaszok elleni hazai diadal (3–0) és a legutóbbi, a moldovaiak elleni norvégiai történelmi, 11–1-es kiütés keltett visszhangot a nemzetközi sportsajtóban – bizony számolni kell velük.

Szombaton ismét pályára lép az együttes, Izraelt fogadja Oslóban, s ha nyer, a második, pótselejtezőt érő helynél biztosan nem végez hátrébb a csoportjában.

„Helyén kezelünk mindent – mondta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Alexander Sörloth, a 65-szörös válogatott csatár. – Nincs rajtunk nyomás, meccsről meccsre készülünk. Pontosan ismerjük a közel-keleti politikai helyzetet, beszédtéma is volt az öltözőben, de profi labdarúgók vagyunk, nem érdekel minket semmi más, csak az, hogy a feladatunkat elvégezve a pályán legyőzzük Izraelt.”

Az Atlético Madridban légióskodó norvég gólvágóhoz kapcsolódó hír, hogy angliai lapértesülések szerint a Premier League-ben szereplő Newcastle United a télen szerződtetné.

7. FORDULÓ

I-CSOPORT

2025. október 11., szombat

18.00: Norvégia–Izrael

20.45: Észtország–Olaszország

2025. október 14., kedd

18.00: Észtország–Moldova

20.45: Olaszország–Izrael