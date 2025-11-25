Emlékérmét és bélyeget bocsátanak ki a Magyar Atlétikai Club alapításának 150. évfordulója alkalmából

A MAC másfél évszázada bizonyítja, hogy a nemzeti teljesítmény alapja a kitartás, az értékteremtés és a jövőbe vetett hit. Ezek az értékek méltóak arra, hogy emlékérme formájában is megörökítsük őket – idézte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közleménye Varga Mihály jegybankelnököt, aki a klub fennállásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen mondott beszédet.

A jegybankelnök felhívta a figyelmet: a MAC jelentőségét mutatja, hogy 150 éves múltja során számos olimpiai bajnokot és világhírű sportolót adott hazánknak; a klub a magyar történelem legnagyobb múltú sportegyesülete, amely az évek során huszonegy sportágnak adott otthont. A MAC-nak 18 olimpiai bajnoka volt, versenyzői 63 aranyérmet nyertek az olimpiai, világ- és Európa-bajnokságokon.

Az MNB 1968 óta rendszeresen bocsát ki emlékérméket az ország jelentős történelmi, tudományos, kulturális eseményei és évfordulói apropóján. Elsődleges szerepük az értékközvetítés, valamint a figyelemfelkeltés, használatuk kerülendő a mindennapi fizetési forgalomban. Igényes művészi kivitelezésük miatt egyedi értéket képviselnek, a rajtuk szereplő névérték gyűjtői értékük megőrzését szolgálja.

Az eseményen beszédet mondott Kállay Kristóf, a MAC elnöke is, aki a klub 150 éves történetére és neves sportolóira emlékezett.

Az évforduló alkalmából a Magyar Posta Zrt. jubileumi bélyeget bocsátott ki.

„A Magyar Athletikai Club megalapítása a magyar sport alapköve. Hazánk első versenysportklubjaként fennállásának 150 éve alatt rendkívüli eredményeivel és a modern magyar sport megalapozásával egyedülálló módon erősítette közösségünket, nemzeti értékeinket” – fogalmazott Láng Géza elnök-vezérigazgató.

A Magyar Athletikai Club 1875. április 8-án alakult meg a Nemzeti Lovardában, Esterházy Miksa gróf és Molnár Lajos kezdeményezésére. A klub a hazai sportélet egyik legmeghatározóbb szervezete, amely nemcsak az atlétika, hanem a vívás, az úszás, az evezés, a birkózás, a kerékpározás és a labdarúgás fejlődését is elindította Magyarországon.

A kibocsátott bélyeg a MAC legsikeresebb sportolóját, Gerevich Aladárt ábrázolja, aki 1932-ben és 1936-ban az egyesület színeiben nyert olimpiai bajnoki címet.

A bélyeg Elekes Attila André grafikusművész tervei alapján készült 35 ezer példányban, a Pénzjegynyomda Zrt. gyártásában. Az alkalmi borítékon a budapesti Szabadság téren található MAC-emlékmű részlete látható, a bélyegzőn pedig a klub babérkoszorús jelvénye.

