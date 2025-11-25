A kiscsapatok hatása: visszatér a korábbi lebonyolításhoz az MLSZ a Mol Magyar Kupában

Az alacsonyabb osztályú klubok az MK 3. fordulója után nehezményezték az új lebonyolítást, ugyanis az – adott esetben – idegenbeli mérkőzések jelentős kiadást, valamint bevételelmaradást eredményeztek.

Az MLSZ erre reflektálva azt közölte, a sorozat lebonyolítása kapcsán egységes és átgondolt döntést hoztak a futball szereplői, leszögezték: a döntést előkészítő folyamat során és annak vitájában minden olyan érv asztalra került, amely a Nemzeti Sport írásában szerepelt, azaz a csapatokkal, a jogtulajdonos televízióval és a szponzorokkal egyeztetve alapos mérlegelés után született döntés a kupasorozat lebonyolításáról. A versenykiírásról minden érintett időben tájékoztatást kapott, azt valamennyi csapat ismerte és elfogadta a nevezéssel, csakúgy, mint a részvétellel együtt járó jelentős anyagi támogatást.

A Magyar Labdarúgó-szövetség november 25-i – a Magyar Labdarúgás Napján megtartott – elnökségi ülésén azonban a tagok úgy döntöttek, a Magyar Kupa lebonyolítása visszatér az eddig megszokotthoz.

„Az alacsonyabb osztályú klubok visszajelzései alapján a kupasorozatban a pályaválasztás joga újra az alacsonyabb osztályban szereplő együtteseket illeti meg a fináléig vezető úton” – olvasható az mlsz.hu-n.

Kitértek arra is, hogy a Magyar Kupa döntőjét 2027-ben is szombaton, május 8-án tartják meg a Puskás Arénában.