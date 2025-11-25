Nemzeti Sportrádió

A kiscsapatok hatása: visszatér a korábbi lebonyolításhoz az MLSZ a Mol Magyar Kupában

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.25. 19:52
null
Visszatérnek a korábbi lebonyolításhoz a Magyar Kupában (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
Mint ismert, nagy vihart kavart ebben az idényben, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség megváltoztatta eddigi gyakorlatát a Mol Magyar Kupa lebonyolítását illetően, s ebben a kiírásban mindegyik párosításban sorsolás döntött a pályaválasztóról, így több esetben is előfordult, hogy alacsonyabb osztályú csapatok léptek pályára NB I-es vagy NB II-es csapatok vendégeként. Az MLSZ november 25-i elnökségi ülésén döntött arról, hogy a következő idénytől visszatérnek az eddig megszokott lebonyolításhoz.

Az alacsonyabb osztályú klubok az MK 3. fordulója után nehezményezték az új lebonyolítást, ugyanis az – adott esetben – idegenbeli mérkőzések jelentős kiadást, valamint bevételelmaradást eredményeztek.

Az MLSZ erre reflektálva azt közölte, a sorozat lebonyolítása kapcsán egységes és átgondolt döntést hoztak a futball szereplői, leszögezték: a döntést előkészítő folyamat során és annak vitájában minden olyan érv asztalra került, amely a Nemzeti Sport írásában szerepelt, azaz a csapatokkal, a jogtulajdonos televízióval és a szponzorokkal egyeztetve alapos mérlegelés után született döntés a kupasorozat lebonyolításáról. A versenykiírásról minden érintett időben tájékoztatást kapott, azt valamennyi csapat ismerte és elfogadta a nevezéssel, csakúgy, mint a részvétellel együtt járó jelentős anyagi támogatást.

A Magyar Labdarúgó-szövetség november 25-i – a Magyar Labdarúgás Napján megtartott – elnökségi ülésén azonban a tagok úgy döntöttek, a Magyar Kupa lebonyolítása visszatér az eddig megszokotthoz.

Az alacsonyabb osztályú klubok visszajelzései alapján a kupasorozatban a pályaválasztás joga újra az alacsonyabb osztályban szereplő együtteseket illeti meg a fináléig vezető úton” – olvasható az mlsz.hu-n.

Kitértek arra is, hogy a Magyar Kupa döntőjét 2027-ben is szombaton, május 8-án tartják meg a Puskás Arénában.

Kapcsolódó tartalom

Mol Magyar Kupa: méltatlankodnak a kis csapatok, oda a biztos pályaelőny

„A buszbérlés, valamint az útiköltség miatt biztos, hogy az esetleges továbbjutásért járó egymillió forint sem fedezné a költségeket.”

Reagált az MLSZ: nem volt és nincs is vita a kupalebonyolítás kapcsán

A versenykiírásról minden érintett időben tájékoztatást kapott, azt valamennyi csapat ismerte és elfogadta a nevezéssel, csakúgy, mint a részvétellel együtt járó jelentős anyagi támogatást.

Vakon a kupában – Somogyi Zsolt jegyzete

NS-vélemény. Sokan csak akkor láthatják élőben a Fradit, ha házhoz jön.

 

Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ Magyar Labdarúgó-szövetség
Legfrissebb hírek

Válogatottak találkozója: Dajka László tudja, milyen érzés vb-n játszani

Magyar válogatott
48 perce

Csányi Sándor: Bízzunk Rossiban, úgy gondolom, meg tudja oldani ezt a helyzetet

Magyar válogatott
4 órája

Az MLSZ megerősítette Marco Rossit a posztján

Magyar válogatott
4 órája

„Ezek vagyunk mi” – Hátsó füves-fotókiállítás nyílt a Pesti vármegyeházán

Hátsó füves
4 órája

Röplabda: Budapesten rendezik meg a Magyar Kupa fináléit

Röplabda
Tegnap, 17:20

Kedden eldőlhet Marco Rossi sorsa – olvasóink 58%-a marasztalná a kapitányt

Magyar válogatott
2025.11.22. 11:22

Az MLSZ szektorbezárással büntette a Ferencvárost

Labdarúgó NB I
2025.11.20. 10:53

Akár a jövő héten eldőlhet Marco Rossi sorsa – sajtóhír

Magyar válogatott
2025.11.18. 20:38
Ezek is érdekelhetik