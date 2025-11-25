Révész nagyon szoros meccsen búcsúzott a sznúker UK Championship selejtezőjének 3. fordulójában

A 18 éves Révész, aki az első körben a thaiföldi Chatchapong Nasát 6–2-re, majd a másodikban az iráni Amir Szarkost 6–3-ra verte meg, pénteken úgy kapott ki 6–5-re az angol Elliot Slessortól, hogy 4–2-re és 5–4-re is vezetett ellene. A világranglistán 87. helyen álló magyar sznúkeres remek teljesítményét az is mutatja, hogy a meccs során 2–2-nél lökött egy 144 pontos bréket.

A rangsorban 21. Slessor a Yorkban zajló viadal kvalifikációjának utolsó, 4. fordulójában honfitársával, az 53. Zak Suretyvel találkozik a 32 fős főtáblára kerüléshez.