Révész nagyon szoros meccsen búcsúzott a sznúker UK Championship selejtezőjének 3. fordulójában

2025.11.25. 19:07
Révész Bulcsú (Fotó: Imago Images)
A világ három legnagyobb sznúkerversenye közé tartozó UK Championship selejtezőjének 3. fordulójában búcsúzott Magyarország első profi játékosa, Révész Bulcsú.

 

A 18 éves Révész, aki az első körben a thaiföldi Chatchapong Nasát 6–2-re, majd a másodikban az iráni Amir Szarkost 6–3-ra verte meg, pénteken úgy kapott ki 6–5-re az angol Elliot Slessortól, hogy 4–2-re és 5–4-re is vezetett ellene. A világranglistán 87. helyen álló magyar sznúkeres remek teljesítményét az is mutatja, hogy a meccs során 2–2-nél lökött egy 144 pontos bréket.

A rangsorban 21. Slessor a Yorkban zajló viadal kvalifikációjának utolsó, 4. fordulójában honfitársával, az 53. Zak Suretyvel találkozik a 32 fős főtáblára kerüléshez.

 

