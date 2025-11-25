Átadták az Aranycsapat négy tagjának síremlékét is jelző okostáblát a Szent István-bazilikában

Átadták kedden azt az okostáblát, amely a Szent István-bazilika altemplomában található Nemzeti Sírkertbe sorolt sírhelyeket jelöli. Az átadóünnepséget a magyar labdarúgás napján, a legendás angol-magyar válogatott mérkőzés 72. évfordulóján, valamint Buzánszky Jenő, az Aranycsapat hátvédje születésének 100. évfordulója alkalmából tartották kedden, a Nemzeti Örökség Intézetének szervezésében.

Az eseményen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója köszöntő beszédét egy Buzánszkytól származó idézettel kezdte: „Aki felveszi a címeres mezt, az egy országot képvisel, a szurkolókat boldoggá teszi, és megismerteti Magyarországot a világgal. Éppen ezért kutyakötelessége megszakadni a pályán.”

Móczár Gábor

A főigazgató úgy fogalmazott, ebben benne van minden, ami a sportembert jellemezte: a hűség a hazához, az alázat a közösség iránt, és az a soha meg nem alkuvó szorgalom, amellyel egész életét a magyar labdarúgás, a magyar ifjúság és a nemzet szolgálatába állította.

„Az Aranycsapat tagjai sporttal, tehetséggel és példamutatással vitték messzire a magyar nevet. A Nemzeti Örökség Intézete számára megtiszteltetés, hogy az emlékezés és az ismeretterjesztés új eszközével is hozzájárulhat Buzánszky Jenő örökségének megőrzéséhez és társadalom felé történő megismertetéséhez” – mondta Móczár Gábor, aki szerint ezzel nemcsak múltat őrzünk, hanem jövőt is építünk, példát mutatva a fiataloknak. Kiemelte: Buzánszky Jenő élete bizonyítja, hogy a legnagyobb sikerek nemcsak a győzelmekben, hanem az értékek továbbadásában rejlenek.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke a legendás hátvédre emlékezve hangsúlyozta, hogy ő volt az, aki a legtovább élt az Aranycsapat tagjai közül.

„Számomra mindig az volt a leginkább lenyűgöző az ő egyéniségében, hogy milyen fantasztikus tudatossággal képviselte az Aranycsapatot akkor is, amikor már egyedül maradt. Életének utolsó évében, kilencven esztendősen háromszáz bejegyzés volt a határidőnaplójában, programok, ahova mennie kellett, ahol képviselte az ügyet határon innen és túl” – mondta lapunk főszerkesztője.

„Nagy példa ez olyan fiatalabb sportolóknak, akik hajlamosak elfeledkezni arról, hogy azután, hogy rengeteget kaptak a sporttól, a pályafutásuk befejezését követően is van még kötelességük a nemzettel szemben, és igenis nagyon fontos, hogy halálukig példaképként bemutassák azokat az értékeket, amelyeket az Aranycsapat tagjai nagyon tudatosan képviseltek” – fogalmazott Szöllősi György.

Szöllősi György

Ifjabb Buzánszky Jenő, a védő fia arról beszélt, hogy véleménye szerint az okostábla összekötő híd lehet az évszázados hagyományok és a jelenkor elvárásai között.

„Nehéz felfogni, hogy már 72 év telt el a legendás 6-3-as londoni győzelem óta, amely a magyar futballt a sportvilág tetejére emelte. Kisgyerekként az édesapámmal az utcán járva még nem értettem azt a rajongást, ami őt körülvette, később, idősebben viszont már megértettem, hogy ez nemcsak a sportteljesítménynek szólt, hanem annak is, hogy milyen ember volt ő” – mondta.