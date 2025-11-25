Nemzeti Sportrádió

Átadták az Aranycsapat négy tagjának síremlékét is jelző okostáblát a Szent István-bazilikában

Vágólapra másolva!
2025.11.25. 14:39
null
Átadták az okostáblát (Fotók: Földi Imre)
Címkék
Puskás Ferenc Móczár Gábor avatóünnepség Nemzeti Sírkert Buzánszky Jenő Grosics Gyula Szöllősi György Szent István-bazilika Kocsis Sándor Nemzeti Örökség Intézete
A Nemzeti Sírkertben elhelyezett és kedden átadott okostáblán szereplő QR-kód leolvasásával a kilenc védett sírhelyben nyugvó híres magyarról – így többek között Puskás Ferencről, Kocsis Sándorról, Buzánszky Jenőről és Grosics Gyuláról – olvashatnak életrajzi adatokat és további információkat az érdeklődők.

  

Átadták kedden azt az okostáblát, amely a Szent István-bazilika altemplomában található Nemzeti Sírkertbe sorolt sírhelyeket jelöli. Az átadóünnepséget a magyar labdarúgás napján, a legendás angol-magyar válogatott mérkőzés 72. évfordulóján, valamint Buzánszky Jenő, az Aranycsapat hátvédje születésének 100. évfordulója alkalmából tartották kedden, a Nemzeti Örökség Intézetének szervezésében.

Az eseményen Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója köszöntő beszédét egy Buzánszkytól származó idézettel kezdte: „Aki felveszi a címeres mezt, az egy országot képvisel, a szurkolókat boldoggá teszi, és megismerteti Magyarországot a világgal. Éppen ezért kutyakötelessége megszakadni a pályán.”

Móczár Gábor

A főigazgató úgy fogalmazott, ebben benne van minden, ami a sportembert jellemezte: a hűség a hazához, az alázat a közösség iránt, és az a soha meg nem alkuvó szorgalom, amellyel egész életét a magyar labdarúgás, a magyar ifjúság és a nemzet szolgálatába állította.

„Az Aranycsapat tagjai sporttal, tehetséggel és példamutatással vitték messzire a magyar nevet. A Nemzeti Örökség Intézete számára megtiszteltetés, hogy az emlékezés és az ismeretterjesztés új eszközével is hozzájárulhat Buzánszky Jenő örökségének megőrzéséhez és társadalom felé történő megismertetéséhez” – mondta Móczár Gábor, aki szerint ezzel nemcsak múltat őrzünk, hanem jövőt is építünk, példát mutatva a fiataloknak. Kiemelte: Buzánszky Jenő élete bizonyítja, hogy a legnagyobb sikerek nemcsak a győzelmekben, hanem az értékek továbbadásában rejlenek.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke a legendás hátvédre emlékezve hangsúlyozta, hogy ő volt az, aki a legtovább élt az Aranycsapat tagjai közül.

„Számomra mindig az volt a leginkább lenyűgöző az ő egyéniségében, hogy milyen fantasztikus tudatossággal képviselte az Aranycsapatot akkor is, amikor már egyedül maradt. Életének utolsó évében, kilencven esztendősen háromszáz bejegyzés volt a határidőnaplójában, programok, ahova mennie kellett, ahol képviselte az ügyet határon innen és túl” – mondta lapunk főszerkesztője.

„Nagy példa ez olyan fiatalabb sportolóknak, akik hajlamosak elfeledkezni arról, hogy azután, hogy rengeteget kaptak a sporttól, a pályafutásuk befejezését követően is van még kötelességük a nemzettel szemben, és igenis nagyon fontos, hogy halálukig példaképként bemutassák azokat az értékeket, amelyeket az Aranycsapat tagjai nagyon tudatosan képviseltek” – fogalmazott Szöllősi György.

Szöllősi György

 

 

Ifjabb Buzánszky Jenő, a védő fia arról beszélt, hogy véleménye szerint az okostábla összekötő híd lehet az évszázados hagyományok és a jelenkor elvárásai között.

„Nehéz felfogni, hogy már 72 év telt el a legendás 6-3-as londoni győzelem óta, amely a magyar futballt a sportvilág tetejére emelte. Kisgyerekként az édesapámmal az utcán járva még nem értettem azt a rajongást, ami őt körülvette, később, idősebben viszont már megértettem, hogy ez nemcsak a sportteljesítménynek szólt, hanem annak is, hogy milyen ember volt ő” – mondta.

Ifjabb Buzánszky Jenő

 

Puskás Ferenc Móczár Gábor avatóünnepség Nemzeti Sírkert Buzánszky Jenő Grosics Gyula Szöllősi György Szent István-bazilika Kocsis Sándor Nemzeti Örökség Intézete
Legfrissebb hírek

Indiában is nyitnának a magyar kajak-kenu sikerek és szaktudás iránt

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:37

A FIFA ismét megválasztja a legjobbakat – a Nemzeti Sport főszerkesztője olvasóink segítségére is számít

Minden más foci
2025.11.21. 16:33

Szoboszlai a legfiatalabb 60-szoros válogatottunk – Albertet és Kocsist is megelőzve

Magyar válogatott
2025.11.13. 16:42

Védetté nyilvánították a Nemzeti Sport legendás főszerkesztőjének sírját

Egyéb egyéni
2025.11.13. 13:39

Mbappé megismételte Puskás Ferenc nyolcmeccses sorozatát a Real Madridban

Spanyol labdarúgás
2025.11.13. 12:17

Újrakezdés – koalíciós káoszban

Népsport
2025.11.04. 09:57

A Nemzeti Sport főszerkesztője a Marcába írt jegyzetet

Spanyol labdarúgás
2025.11.01. 13:53

„Történelmi lépés” – lapunk főszerkesztője a Mokkában beszélt Gyenge Balázs liverpooli feladatáról

Angol labdarúgás
2025.10.17. 14:44
Ezek is érdekelhetik