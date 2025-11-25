Szombaton Óriás Tekerés – 11 városban várják a résztvevőket

A második alakalommal ezen a héten szombaton megrendezendő Óriás Tekerés elnevezésű program Magyarország legnagyobb ingyenes beltéri kerékpáros eseménye, lesz ahol a résztvevők kipróbálhatják a beltéri kerékpársportot. A Program a 2025-ben induló Aktív Magyarok! felhívás keretében, azzal összhangban valósul meg. A Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) rendezi meg az eseményt az Aktív Magyarországért felelős Államtitkárság támogatásával – mutatja be a programot az esemény hivatalos honlapja, az oriastekeres.hu.

Az országszerte, egyszerre több helyen, rendhagyó helyszíneken megvalósuló program célja, hogy meghatározott időtartam alatt minél több embert kerékpározásra buzdítson. Egy adott helyszínen a minimum elvárás 15, maximum 25 db beltéri kerékpár, melyeket 10 órán keresztül folyamatosan biztosítanak a tekerésben a résztvevők számára, edzők szakmai irányításával, csoportos óra keretében.

Az esemény során egész napos zene és műsorvezetés emeli a színvonalat, amelyet helyszíni videós bejelentkezésekkel tesznek egyedivé a szervezők. Az egyes helyszínek között egyben verseny is folyik, a legtöbb résztvevőt megmozgató helyszíni szervező díjazásban részesül.

Az Óriás Tekerés november 29-én minden helyszínen egységesen délelőtt 10 órakor kezdődik és 20 óráig tart. A program napján a helyszíni regisztrációt biztosító versenyközpont délelőtt 9 órakor nyit meg. A programon bárki részt vehet, aki regisztrációval rendelkezik, mely felületet a SZEOSZ központilag biztosítja minden helyszín számára. Egy résztvevő maximum három etapot tekerhet az összes helyszínt figyelembe véve. Több helyszínen történő részvétel a program keretein belül nem lehetséges. Nevezési díj nincs. Előzetes nevezési felületet a SZEOSZ biztosítja. Előzetesen lehet időpontot foglalni, egy személy 3 etapra foglalhat. Azok a helyszínre érkezők, akik nem regisztráltak előre, a szabad – előre nem lefoglalt – helyek függvényében vehetnek részt az eseményen.

Napközben a SZEOSZ a honlapján folyamatosan eredményeket közöl minden helyszínről, így nyomon követhető a verseny állása. Minden helyszínről legalább egy alkalommal élő körkapcsolással fokozzák a hangulatot. Tekintettel arra, hogy a cél minél több résztvevő, és főként a mozgásszegény életmódot folytatók bevonása, minden órát 3 etapra osztanak, egy etap 15 perc tekerésből és 5 perc technikai (higiéniai) szünetből áll, a regisztráció is ennek megfelelően folyik, konkrét időpontokra lehet foglalni. Egy személy maximum egy órát tekerhet összesen.

A 10 óra leforgása alatt legtöbb embert megmozgató helyszíni szervező vándorkupát nyer, amely

a jövő év elején sorra kerülő évindító SZEOSZ-konferencián kerül átadásra.

A résztvevőket 6 éves kortól várják. Az Óriás Tekerés pontos helyszínei ide kattintva találhatók meg. Az oirastekeres.hu-n 11 helyszínre lehet regisztrálni időpontokra a következő városokban: Budapest, Cegléd, Dunaharaszti, Hévíz, Kaposvár, Lenti, Marcali, Nagykanizsa, Pécs, Sárvár, Szeged.