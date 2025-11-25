„Ezek vagyunk mi” – Hátsó füves-fotókiállítás nyílt a Pesti vármegyeházán

Az amatőr labdarúgás társadalmi vetületeire összpontosító, eredetileg a Nemzeti Sport felületein közölt fényképek készítői körét az ünnepélyes megnyitón Mirkó István és Szabó Miklós képviselte. A tárlatot megnyitó korábbi 31-szeres válogatott futballista, Pisont István a gádorosi gyökereit, édesapja példáját említette és utalt a 6:3 emlékére meghirdetett magyar labdarúgás napjára is: „Nekem gyerekként a gádorosi együttes volt az aranycsapat, a falu játékosaitól örököltem a futball szeretetét.”

Benkő Tamás MLSZ Pest vármegyei igazgató köszöntője után beszédet mondott Szlahó Csaba, az MLSZ Pest vármegyei társadalmi elnöke, Vecsés polgármestere, hangsúlyozva, a labdarúgás korrajz is. Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja így fogalmazta meg benyomásait: „Ezek vagyunk mi. Nézegettem a képeket, itt van mindenféle ember. Fiatal, idős, olyan, akin látszik, hogy jó focista és akadnak bice-bócák is, az amatőr futball inkább lelkes, mintsem profi játékosai. De ezek mind mi vagyunk.”

Az eseményen bemutatták a megszűnt csapatokat, meggyengült közösségeket felélesztő Hátsó füves futballmentő túra első tavaszáról készült kisfilmet. A [email protected] emailcímen előzetes bejelentkezéssel, február végéig látogatható kiállítást kiegészíti Pest vármegye egyik legrégebbi csapata, a Vác futballmúltját bemutató sarok.

Pisont István (Fotó: Szabó Miklós)



