Nemzeti Sportrádió

A következő idényben a női síugróknak is rendeznek Négysáncversenyt

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.25. 17:03
null
Vélhetően Nika Prevc, a női mezőny egyik legjobbja is ott lesz majd a történelmi nyitányon (Fotó: Getty Images)
Címkék
síugrás női síugrás Négysáncverseny
A következő idényben első alkalommal a női síugrók számára is megrendezik a Négysáncversenyt: a szervezőbizottság keddi bejelentése szerint a 2026–27-es idénytől kezdve a nők azon a napon versenyeznek majd Oberstdorfban, Garmisch-Partenkirchenben, Innsbruckban és Bischofshofenben, amikor a férfiak a selejtezőt teljesítik.

„Ez fantasztikus hír, és olyan jel, amire már régóta vártunk. Ezzel a 75. Négysáncverseny történelmet ír majd. Nagyszerű, hogy az utolsó kérdőjel is kiegyenesedett” – nyilatkozta Manfred Schützenhofer, a bizottság elnöke.

Mivel az Osztrák Síszövetség és Tirol tartomány megállapodott egymással az innsbrucki pálya világításának kiépítéséről és annak finanszírozásáról, a jövőben mind a négy verseny villanyfényes lesz, ezáltal hosszabbá válhat a program.

(MTI)

 

síugrás női síugrás Négysáncverseny
Legfrissebb hírek

Leitgeb a 47. lett Gurglben, meglepő francia győzelem

Téli sportok
2025.11.22. 18:24

Belebukott a ruhabotrányba a norvég szövetségi kapitány

Téli sportok
2025.05.22. 14:59

Szlovén és osztrák öröm a planicai sírepülőversenyen

Téli sportok
2025.03.28. 17:15

Megdőlt a női síugrás világcsúcsa

Téli sportok
2025.03.14. 17:05

Északisí-vb: a norvég szövetség is felfüggesztette a síugróválogatott edzőjét és felszerelésmenedzserét

Téli sportok
2025.03.11. 09:58

Északisí-vb: Domen Prevc nyerte meg a férfi síugrók viadalát nagysáncon

Téli sportok
2025.03.08. 18:57

Északisí-vb: Nika Prevc duplázott a női síugróknál

Téli sportok
2025.03.07. 18:24

Északisí-vb: szlovén címvédés a férfi síugrók csapatversenyében

Téli sportok
2025.03.06. 19:22
Ezek is érdekelhetik