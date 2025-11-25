A következő idényben a női síugróknak is rendeznek Négysáncversenyt

„Ez fantasztikus hír, és olyan jel, amire már régóta vártunk. Ezzel a 75. Négysáncverseny történelmet ír majd. Nagyszerű, hogy az utolsó kérdőjel is kiegyenesedett” – nyilatkozta Manfred Schützenhofer, a bizottság elnöke.

Mivel az Osztrák Síszövetség és Tirol tartomány megállapodott egymással az innsbrucki pálya világításának kiépítéséről és annak finanszírozásáról, a jövőben mind a négy verseny villanyfényes lesz, ezáltal hosszabbá válhat a program.

(MTI)