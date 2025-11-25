„Ez a Mourinho már nem az a Mourinho volt” – tékozló sztárklub vár a Fradira
Csütörtökön az Európa-ligában az a Fenerbahce lesz a Ferencváros ellenfele, amely évek óta Európa egyik legtékozlóbb csapataként működik. Ez a harmadik idény, hogy a becsült keretértéke meghaladja a 200 millió eurót, sőt jelenleg már a 300 milliót is megközelíti, a Transfermarkt ugyanis jelenleg 291.8 millió euróra taksálja az értékét. Ez már a pénzügyileg kiemelkedő angol bajnokság után a következő négy legerősebb európai bajnokság szintjén is jelentős tétel, a francia élvonalban csak három, a spanyolban négy, a németben és az olaszban hat-hat értékesebb csapat van. A jelenlegi Európa-liga-mezőnyben pedig csupán öt klubot – a Nottingham Forestet (644.7 millió euró), az Aston Villát (546 millió), a Romát (401 millió) , a Portót (391.8) és Stuttgartot (339.4 millió) – tartanak értékesebbnek a Fenernél. Ezért is nagy bravúr, hogy a Ferencváros jelenleg a 3. helyen áll az El-tabellán (a Fener 15.), miközben a keretérték alapján csak hátulról az 5., vagyis a 32. a sorban a 36 főtáblás csapatból.
AZ EL-MEZŐNY TÍZ LEGÉRTÉKESEBB CSAPATA
A 19-szeres bajnok Fener a magas keretérték ellenére azonban 2014 óta nem tudott bajnokságot nyerni a török Süper Ligben, és Török Kupát is csak egyszer, 2023-ban hódította el ez idő alatt, amikor még a magyar válogatott Szalai Attila is a sorait erősítette. A sikertelenség okait keresve persze elsőként kell említeni a Bajnokok Ligájában szereplő Galatasaray szárnyalását, a Sallai Rolandot is foglalkoztató másik isztambuli sztárklub becsült értéke a Fenerét is túlszárnyalja (305.2 millió euró). A Süper Lig legutóbbi három idényét a Galata nyerte meg, és mindháromszor a Fener lett az ezüstérmes, de 2022-ben is csak 2. volt a Fener a Trabzonspor mögött, pedig akkor kiemelkedően a legértékesebb kerettel rendelkezett. A legutóbbi 11 idényben a Galata (6-szor) és a Trabzon (1) mellett nyert még bajnokságot a Besiktas (3) és a Basaksehir (1) is, a Fener viszont csak második volt ebben az időszakban, összesen hétszer.
„A Fenerbahcénak mindig van annyi pénze, hogy új játékosokra tudjon költeni, de az elmúlt tíz évben sok rossz döntést hozott a klub mind a játékosok, mind az edzők kiválasztásában – magyarázta kérdésünkre a sikertelenség okait a Milliyet napilap újságírója, Kadir Onur Dincer. – Amellett, hogy a Galatasaray nagyon megerősödött az elmúlt években, ezek a rossz döntések nagy szerepet játszottak abban, hogy nem tudott bajnokságot nyerni a Fener. Az edzők és a játékosok hosszú távú jövője egyaránt bizonytalan volt a klubnál, hiányzott az állandóság, gyakran változtak a sportigazgatók is.”
Isztambuli kollégánk szavait igazolja, hogy idén nyáron például 87 millió eurót költött új játékosokra az egylet, olyan sztárok érkeztek, mint a Manchester Cityvel BL-győztes brazil válogatott kapus, Ederson, valamint a korábban a Real Madriddal több BL-t is nyerő spanyol középpályás, Marco Asensio, miközben az eladási oldalon csak 27.3 millió eurós bevétel szerepelt, és egy évvel korábban is kétszer annyit költött el új igazolásokra a Fener, mint amennyiért eladott játékosokat. A keret jelenlegi legértékesebb játékosa egyébként a 21 évesen 17-szeres kolumbiai válogatott csatár, a 35 millió euróra taksált Jhon Durán.
A NYÁRI TRANSZFERABLAK – A LEGUTÓBBI ÁTIGAZOLÁSI IDŐSZAKBAN ÉRTÜK FIZETETT A FENER
Az elmúlt tíz évben olyan ismert játékosok fordultak meg a sárga-kékeknél, mint például a korábbi Bundesliga- és Serie A-gólkirály, a bosnyák Edin Dzeko, a német válogatottal 2014-ben világbajnok Mesut Özil vagy a portugál Európa-bajnok Nani, illetve a holland vb-ezüstérmes Robin van Persie. Viszont ezek a sztárok általában már elmúltak 30 évesek, mire a Fenerhez szerződtek, és egy-két idény után távoztak is onnan. Miközben a Fener utánpótlásából csak egyetlen klasszis került a felnőttek közé: Arda Güler, aki viszont már 18 évesen a Real Madridba igazolt. A legutóbbi bajnoki cím óta, az ideiglenesen kinevezett edzőkkel együtt összesen 19 vezetőedző ült a Fener kispadján. A török trénerek mellett főképp portugálok irányították az együttest, de volt például három holland edzője is 2014-től számolva, köztük a 2008 és 2010 között a magyar válogatottat is irányító Erwin Koeman, igaz, csak ideiglenes jelleggel, 47 napig. Az edzők között a legnagyobb név José Mourinho volt, aki tavaly júliusban érkezett, majd idén augusztusban, a Benficával szemben elbukott BL-selejtező után már távoznia is kellett.
„Ez a Mourinho már nem ugyanaz a Mourinho volt, aki annak idején a Portóval és az Interrel megnyerte a Bajnokok Ligáját – véli Dincer. – A játékfelfogása mára idejétmúlt. Nem tud változtatni a mérkőzések menetén, ha nem úgy alakul egy találkozó, ahogyan szeretné. Mostanra, az olasz-német Domenico Tedesco irányításával, úgy tűnik, megtalálta a csapat a stabilitást, a támadás és a védekezés közötti egyensúlyt. Ha korábban érkezik, akkor az olyan nemzetközi kulcsmeccseket, amilyen a Benfica elleni volt, vagy tavasszal a Rangersszel szemben elveszített El-nyolcaddöntő, sikerrel tudták volna le. Úgyhogy a Ferencváros már egy sokkal szervezettebb, erősebb Fenerre számíthat, mint amilyen az idény elején volt...”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
2025. november 27., csütörtök
18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Midtjylland
|4
|4
|–
|–
|11–3
|+8
|12
|2. Freiburg
|4
|3
|1
|–
|8–3
|+5
|10
|3. FERENCVÁROS
|4
|3
|1
|–
|8–4
|+4
|10
|4. Celta Vigo
|4
|3
|–
|1
|9–4
|+5
|9
|5. Braga
|4
|3
|–
|1
|8–4
|+4
|9
|6. Aston Villa
|4
|3
|–
|1
|6–2
|+4
|9
|7. Lyon
|4
|3
|–
|1
|5–2
|+3
|9
|8. Viktoria Plzen
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|9. Real Betis
|4
|2
|2
|–
|6–2
|+4
|8
|10. PAOK
|4
|2
|1
|1
|9–6
|+3
|7
|11. Brann Bergen
|4
|2
|1
|1
|5–2
|+3
|7
|12. Dinamo Zagreb
|4
|2
|1
|1
|7–6
|+1
|7
|13. Genk
|4
|2
|1
|1
|5–4
|+1
|7
|14. Porto
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|15. Fenerbahce
|4
|2
|1
|1
|4–4
|0
|7
|16. Panathinaikosz
|4
|2
|–
|2
|7–6
|+1
|6
|17. Basel
|4
|2
|–
|2
|6–5
|+1
|6
|18. Roma
|4
|2
|–
|2
|5–4
|+1
|6
|19. Lille
|4
|2
|–
|2
|6–6
|0
|6
|20. Stuttgart
|4
|2
|–
|2
|4–4
|0
|6
|21. Go Ahead Eagles
|4
|2
|–
|2
|4–5
|–1
|6
|22. Young Boys
|4
|2
|–
|2
|6–10
|–4
|6
|23. Nottingham Forest
|4
|1
|2
|1
|6–5
|+1
|5
|24. Bologna
|4
|1
|2
|1
|3–3
|0
|5
|25. Crvena zvezda
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|26. Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3–5
|–2
|4
|27. Celtic
|4
|1
|1
|2
|4–7
|–3
|4
|28. Salzburg
|4
|1
|–
|3
|4–6
|–2
|3
|29. Feyenoord
|4
|1
|–
|3
|3–6
|–3
|3
|30. Ludogorec
|4
|1
|–
|3
|5–9
|–4
|3
|31. FCSB
|4
|1
|–
|3
|3–7
|–4
|3
|32. Utrecht
|4
|–
|1
|3
|1–5
|–4
|1
|33. Malmö
|4
|–
|1
|3
|2–7
|–5
|1
|34. Maccabi Tel-Aviv
|4
|–
|1
|3
|1–8
|–7
|1
|35. Nice
|4
|–
|–
|4
|4–9
|–5
|0
|36. Rangers
|4
|–
|–
|4
|1–8
|–7
|0