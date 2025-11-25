„Ez a Mourinho már nem az a Mourinho volt” – tékozló sztárklub vár a Fradira



Csütörtökön az Európa-ligában az a Fenerbahce lesz a Ferencváros ellenfele, amely évek óta Európa egyik legtékozlóbb csapataként működik. Ez a harmadik idény, hogy a becsült keretértéke meghaladja a 200 millió eurót, sőt jelenleg már a 300 milliót is megközelíti, a Transfermarkt ugyanis jelenleg 291.8 millió euróra taksálja az értékét. Ez már a pénzügyileg kiemelkedő angol bajnokság után a következő négy legerősebb európai bajnokság szintjén is jelentős tétel, a francia élvonalban csak három, a spanyolban négy, a németben és az olaszban hat-hat értékesebb csapat van. A jelenlegi Európa-liga-mezőnyben pedig csupán öt klubot – a Nottingham Forestet (644.7 millió euró), az Aston Villát (546 millió), a Romát (401 millió) , a Portót (391.8) és Stuttgartot (339.4 millió) – tartanak értékesebbnek a Fenernél. Ezért is nagy bravúr, hogy a Ferencváros jelenleg a 3. helyen áll az El-tabellán (a Fener 15.), miközben a keretérték alapján csak hátulról az 5., vagyis a 32. a sorban a 36 főtáblás csapatból.

AZ EL-MEZŐNY TÍZ LEGÉRTÉKESEBB CSAPATA

Az El-mezőny tíz legértékesebb csapata (a csapatok neve mellett a keret létszáma, átlagéletkora, becsült értéke és egy játékosra jutó becsült értéke látható – forrás: Transfermarkt. A teljes lista a képre kattintva érhető el)

A 19-szeres bajnok Fener a magas keretérték ellenére azonban 2014 óta nem tudott bajnokságot nyerni a török Süper Ligben, és Török Kupát is csak egyszer, 2023-ban hódította el ez idő alatt, amikor még a magyar válogatott Szalai Attila is a sorait erősítette. A sikertelenség okait keresve persze elsőként kell említeni a Bajnokok Ligájában szereplő Galatasaray szárnyalását, a Sallai Rolandot is foglalkoztató másik isztambuli sztárklub becsült értéke a Fenerét is túlszárnyalja (305.2 millió euró). A Süper Lig legutóbbi három idényét a Galata nyerte meg, és mindháromszor a Fener lett az ezüstérmes, de 2022-ben is csak 2. volt a Fener a Trabzonspor mögött, pedig akkor kiemelkedően a legértékesebb kerettel rendelkezett. A legutóbbi 11 idényben a Galata (6-szor) és a Trabzon (1) mellett nyert még bajnokságot a Besiktas (3) és a Basaksehir (1) is, a Fener viszont csak második volt ebben az időszakban, összesen hétszer.

„A Fenerbahcénak mindig van annyi pénze, hogy új játékosokra tudjon költeni, de az elmúlt tíz évben sok rossz döntést hozott a klub mind a játékosok, mind az edzők kiválasztásában – magyarázta kérdésünkre a sikertelenség okait a Milliyet napilap újságírója, Kadir Onur Dincer. – Amellett, hogy a Galatasaray nagyon megerősödött az elmúlt években, ezek a rossz döntések nagy szerepet játszottak abban, hogy nem tudott bajnokságot nyerni a Fener. Az edzők és a játékosok hosszú távú jövője egyaránt bizonytalan volt a klubnál, hiányzott az állandóság, gyakran változtak a sportigazgatók is.”

Isztambuli kollégánk szavait igazolja, hogy idén nyáron például 87 millió eurót költött új játékosokra az egylet, olyan sztárok érkeztek, mint a Manchester Cityvel BL-győztes brazil válogatott kapus, Ederson, valamint a korábban a Real Madriddal több BL-t is nyerő spanyol középpályás, Marco Asensio, miközben az eladási oldalon csak 27.3 millió eurós bevétel szerepelt, és egy évvel korábban is kétszer annyit költött el új igazolásokra a Fener, mint amennyiért eladott játékosokat. A keret jelenlegi legértékesebb játékosa egyébként a 21 évesen 17-szeres kolumbiai válogatott csatár, a 35 millió euróra taksált Jhon Durán.

A NYÁRI TRANSZFERABLAK – A LEGUTÓBBI ÁTIGAZOLÁSI IDŐSZAKBAN ÉRTÜK FIZETETT A FENER

Ezen a nyáron értük fizetett átigazolási díjat a Fener (a játékosok neve és posztja mellett az életkoruk, előző klubjuk és az átigazolási díjuk látható millió euróban). Forrás: Transfermarkt

Az elmúlt tíz évben olyan ismert játékosok fordultak meg a sárga-kékeknél, mint például a korábbi Bundesliga- és Serie A-gólkirály, a bosnyák Edin Dzeko, a német válogatottal 2014-ben világbajnok Mesut Özil vagy a portugál Európa-bajnok Nani, illetve a holland vb-ezüstérmes Robin van Persie. Viszont ezek a sztárok általában már elmúltak 30 évesek, mire a Fenerhez szerződtek, és egy-két idény után távoztak is onnan. Miközben a Fener utánpótlásából csak egyetlen klasszis került a felnőttek közé: Arda Güler, aki viszont már 18 évesen a Real Madridba igazolt. A legutóbbi bajnoki cím óta, az ideiglenesen kinevezett edzőkkel együtt összesen 19 vezetőedző ült a Fener kispadján. A török trénerek mellett főképp portugálok irányították az együttest, de volt például három holland edzője is 2014-től számolva, köztük a 2008 és 2010 között a magyar válogatottat is irányító Erwin Koeman, igaz, csak ideiglenes jelleggel, 47 napig. Az edzők között a legnagyobb név José Mourinho volt, aki tavaly júliusban érkezett, majd idén augusztusban, a Benficával szemben elbukott BL-selejtező után már távoznia is kellett.

„Ez a Mourinho már nem ugyanaz a Mourinho volt, aki annak idején a Portóval és az Interrel megnyerte a Bajnokok Ligáját – véli Dincer. – A játékfelfogása mára idejétmúlt. Nem tud változtatni a mérkőzések menetén, ha nem úgy alakul egy találkozó, ahogyan szeretné. Mostanra, az olasz-német Domenico Tedesco irányításával, úgy tűnik, megtalálta a csapat a stabilitást, a támadás és a védekezés közötti egyensúlyt. Ha korábban érkezik, akkor az olyan nemzetközi kulcsmeccseket, amilyen a Benfica elleni volt, vagy tavasszal a Rangersszel szemben elveszített El-nyolcaddöntő, sikerrel tudták volna le. Úgyhogy a Ferencváros már egy sokkal szervezettebb, erősebb Fenerre számíthat, mint amilyen az idény elején volt...”

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

2025. november 27., csütörtök

18.45: Fenerbahce (török)–Ferencváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!