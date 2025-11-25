Ökölvívás: Gémes Levente már érmes a budapesti U23-as Eb-n

Nem véletlenül jelentette ki Kovács István MÖSZ-elnök, hogy a női bunyóban jelentős kitörési pontot lát, a magyar lányok ezen az U23-as Európa-bajnokságon is bizonyítják, hogy van bennük fantázia.

Délelőtt Horváth Laura (54 kg, ikertestvére, Kármen egy súlycsoporttal lejjebb bokszol!) igazán figyelemre méltó, remek boksszal nyert a spanyol Daniela Burgos ellen úgy, hogy számoltatott is az ellenfelére. Az MTK-s lány az éremért szerdán a lengyel Nikola Prymaczenko ellen lép szorítóba. Dobos Rebeka (57 kg) ugyanezt, ugyancsak holnap, a szlovákiai Lovas Bibiana ellen teheti meg, miután ellentmondást nem tűrő, kemény bunyóval simán megverte a román Miria-Daiana Andort.

A délelőtti program magyar zárásaként a szupernehézsúlyú Szabó Bence húzott kesztyűt, akinek nem volt túl sok esélye az angol Damar Thomas ellen, és a kőszegi fiú a becsületes helytálláson túl nem is volt többre képes, pontozással maradt alul.

Délután aztán magyar nagyüzem volt a BOK-csarnok két szorítójában. Először Horváth Laura testvérének, Kármennek volt jelenése, aki hatalmas meccset bokszolt az olasz Martina Vassallóval, két menet után úgy tűnt, nyerhet is, ám két megnyert menet után a finisben kétszer is számoltatott rá az ellenfél, és a létező legkisebb különbséggel a maga javára fordította az 54 kilós negyeddöntőt. A 60 kilós Hippeller Pannának (aki az 57 kg-ba visszafogyó Dobos helyére került be az Eb-csapatba) igazából nem volt győzelmi esélye a cseh Barbora Maxová ellen, és nem is borult fel a papírforma.

Gémes Leventével illett volna kezdeni, hiszen férficsapatunk legtöbbre taksált bunyósai közül eleve neki volt a legjobb sorsolása, és a szegediek junior-vb-ezüstérmese valóra is váltotta az esélyét. A török Terzi Alperen ellen kiválóan kezdett, egy pontos ütés után számolt is ellenfelére a mérkőzésvezető, kicsivel végig határozottabb volt, és brusztos záró menet után győzött. Gémes ezzel már biztosan érmes, és a pénteki elődöntőben a lengyel Mateusz Urban ellen mehet a fináléért.

Király Balázs a nyitó körben aratott győzelme után már a nyolc közé jutásért folytatta, és remekül kezdett a lengyel Michal Perzchala ellen. A folytatásban kiegyenlítetté vált a meccs, de a magyar 80 kilósnak helyén volt a szíve, és ő jutott be a nyolc közé. Szerdán az éremért az angol Bobby Wallace következik.

U23-AS ÖKÖLVÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG

FÉRFIAK

NYOLCADDÖNTŐ

80 kg: Király Balázs–Pierzchala (lengyel) p. gy. (3:2)

+90 kg: Thomas (angol)–Szabó Bence p. gy. (5:0)

NEGYEDDÖNTŐ

75 kg: Gémes Levente–Alperen (török) p. gy. (4:1)

NŐK

NYOLCADDÖNTŐ

54 kg: Horváth Laura–Burgos (spanyol) p. gy. (5:0)

57 kg: Dobos Rebeka–Andor (román) p. gy. (5:0)

NEGYEDDÖNTŐ

51 kg: Vassallo (olasz)–Horváth Kármen p. gy. (3:2)

60 kg: Maxová (cseh)–Hippeller Panna p. gy. (5:0)