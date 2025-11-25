Vámos Petra: Nagy dolgokra képes a csapat

„Azt érzem a lányokon, hogy izgatottak, úgy érzem, hogy a három felkészülési mérkőzésünk nagy lendületet és magabiztosságot adott nekünk, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy elkezdődjön számunkra a vb” – mondta Vámos Petra a Nemzeti Sportrádiónak, majd az elmúlt hetekről és a tavalyi, bronzéremmel zárult Európa-bajnokság óta történt változásokról is beszélt.

„Elég hosszú folyamat volt, a tavalyi Európa-bajnokság után történtek változások a keretben és fontos volt, hogy azokat a karaktereket a pályán és azon kívül is pótolni tudjuk, illetve más játékosok felvegyék ezeket a szerepköröket. Volt egy öt hónapos válogatott szünet nélküli időszak, úgyhogy a szeptemberi és októberi egy-egy hét kellett, hogy újra felvegyük a ritmust, újra megszokjuk egymást, mert mérkőzések előtt mindössze két-három napunk van, hogy átkapcsoljon mindenkinek az agya a klubbéli edzésekről és meccsekről a válogatottra, de úgy érzem, az első pillanattól kezdve mindenki tudja, miért jött ide és mi a feladata – ennek szellemében készülünk. Úgy érzem, nagy dolgokra képes a csapat, de ahhoz nagyon koncentráltan kell játszanunk és minden mérkőzésen a legjobbunkat kell nyújtanunk” – részletezte az irányító, aki szerint a magyar válogatottban gördülékenyen működik az újoncok beilleszkedése.

„Az elején fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, merjenek kérdezni, merjenek megnyílni nekünk, és a kommunikáció az alapja mindennek és az, hogy a kézilabda nyelvén is jól tudjunk kommunikálni, de azt érzem, mindenki nagyon hamar beilleszkedett és nagyon jó közösség vagyunk, a pályán kívül is jól megértjük egymást, jó energiák vannak a csapaton belül és szerintem ez a pályán is látszódik” – tette hozzá Vámos Petra.

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)

Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)

Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)

Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)

CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország

B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán

C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay

D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay

E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom

F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína

G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba

H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán

A magyar válogatott csoportmérkőzései

November 27.: Magyarország–Szenegál

November 29.: Irán–Magyarország

December 1.: Magyarország–Svájc

A magyar válogatott mérkőzései a Posten-kupán

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 29–25

NORVÉGIA–MAGYARORSZÁG 33–27

MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 37–28