Vámos Petra: Nagy dolgokra képes a csapat
„Azt érzem a lányokon, hogy izgatottak, úgy érzem, hogy a három felkészülési mérkőzésünk nagy lendületet és magabiztosságot adott nekünk, úgyhogy már nagyon várjuk, hogy elkezdődjön számunkra a vb” – mondta Vámos Petra a Nemzeti Sportrádiónak, majd az elmúlt hetekről és a tavalyi, bronzéremmel zárult Európa-bajnokság óta történt változásokról is beszélt.
„Elég hosszú folyamat volt, a tavalyi Európa-bajnokság után történtek változások a keretben és fontos volt, hogy azokat a karaktereket a pályán és azon kívül is pótolni tudjuk, illetve más játékosok felvegyék ezeket a szerepköröket. Volt egy öt hónapos válogatott szünet nélküli időszak, úgyhogy a szeptemberi és októberi egy-egy hét kellett, hogy újra felvegyük a ritmust, újra megszokjuk egymást, mert mérkőzések előtt mindössze két-három napunk van, hogy átkapcsoljon mindenkinek az agya a klubbéli edzésekről és meccsekről a válogatottra, de úgy érzem, az első pillanattól kezdve mindenki tudja, miért jött ide és mi a feladata – ennek szellemében készülünk. Úgy érzem, nagy dolgokra képes a csapat, de ahhoz nagyon koncentráltan kell játszanunk és minden mérkőzésen a legjobbunkat kell nyújtanunk” – részletezte az irányító, aki szerint a magyar válogatottban gördülékenyen működik az újoncok beilleszkedése.
„Az elején fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, merjenek kérdezni, merjenek megnyílni nekünk, és a kommunikáció az alapja mindennek és az, hogy a kézilabda nyelvén is jól tudjunk kommunikálni, de azt érzem, mindenki nagyon hamar beilleszkedett és nagyon jó közösség vagyunk, a pályán kívül is jól megértjük egymást, jó energiák vannak a csapaton belül és szerintem ez a pályán is látszódik” – tette hozzá Vámos Petra.
A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT 18 FŐS VILÁGBAJNOKI KERETE
Kapusok: Szemerey Zsófi (Győri ETO), Janurik Kinga (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Grosch Vivien (DVSC), Falusi-Udvardi Laura (Motherson Mosonmagyaróvári KC)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CS Minaur Baia Mare – Románia), Albek Anna (Metz Handball – Franciaország)
Irányítók: Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország), Simon Petra (FTC)
Beállók: Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (FTC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Csíkos Luca (Váci NKSE)
Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Hársfalvi Júlia (FTC)
Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (2025. november 26.–december 14., Hollandia és Németország)
CSOPORTBEOSZTÁS
A-csoport (Rotterdam): Dánia, Románia, Japán, Horvátország
B-csoport ('s-Hertogenbosch): MAGYARORSZÁG, Svájc, Szenegál, Irán
C-csoport (Stuttgart): Németország, Szerbia, Izland, Uruguay
D-csoport (Trier): Montenegró, Spanyolország, Feröer, Paraguay
E-csoport (Rotterdam): Hollandia, Ausztria, Argentína, Egyiptom
F-csoport ('s-Hertogenbosch): Franciaország, Lengyelország, Tunézia, Kína
G-csoport (Stuttgart): Svédország, Brazília, Csehország, Kuba
H-csoport (Trier): Norvégia, Angola, Dél-Korea, Kazahsztán
A magyar válogatott csoportmérkőzései
November 27.: Magyarország–Szenegál
November 29.: Irán–Magyarország
December 1.: Magyarország–Svájc
A magyar válogatott mérkőzései a Posten-kupán
MAGYARORSZÁG–SZERBIA 29–25
NORVÉGIA–MAGYARORSZÁG 33–27
MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 37–28