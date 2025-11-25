Eszméletlen NFL-rekord felé robog Smith-Njigba és Garrett

A HÉT FORDÍTÁSA. A Philadelphia úgy utazott Dallasba, hogy ha megnyeri a csoportrangadót, az NFL-csapatok közül elsőként biztosítja a helyét a rájátszásban. Bele is kezdett rendesen, az első húsz percben három touchdownt szerezve 21–0-ra elhúzott. Az első TD-t A. J. Brown szerezte, aki a héten az őt ért kritikákra reagálva kifakadt, hogy ne csak rá mutogassanak, a csapat futója, Saquon Barkley is rémes szezont teljesít az előzőhöz képest. A Cowboys 21 másodperccel az első félidő vége előtt szépített, és reményt adott magának. A harmadik negyed végén és a negyedik elején újra beért az Eagles célterületére, így 11 és fél perccel a vége előtt már 21–21 volt az állás, Brandon Aubrey pedig utolsó másodperces mezőnygóllal bevitte a végső ütést. Az elemzők azonnal rámutattak, hogy a mindössze 22 yardot futó Barkley ezen a meccsen sem kapta meg a labdát legalább 18-szor – ez az a szám, amely eddig arról dönt, hogy győz vagy veszít a Philadelphia. A tavaly 16 meccsen 2005 yardig jutó, idén 12 meccs után 684-nél járó futó nem műsorozott, elmondta, össze kell szednie magát, s a támadófal emberei is magukra vállalták a felelősséget, mondván, miattuk nem teljesít úgy Barkley. Szimpatikusabb hozzáállás, mint Browné, ami arra utal, lesz is megoldás.

A HÉT DILEMMÁJA. Dak Prescott két touchdownpasszt kiosztott, egyszer maga futott be a philadelphiai célterületre, s közben Tony Romót maga mögött hagyva neki lett a legtöbb passzolt yardja a Cowboys történetében (a listán harmadik Troy Aikman három, a negyedik Roger Staubach két Super Bowlt nyert meg, ami azért fontosabb mutató, és Romóhoz hasonlóan Prescott is messze van még az egytől is). Az első TD-t George Pickens kapta el, a Pittsburghből szerződtetett elkapó 1054 yarddal második a ligában, de az idény végén lejár a szerződése, és dönteni kell, a négy évre 136 millió dollárt kapó CeeDee Lamb és az ugyanennyi időre 240 milliót kereső Prescott mellett áldoznak-e rá is 100 millió feletti összeget? Cincinnatiben megtették a Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins hármassal, Dallasban dönteni kell, hogy követik-e azt a – jelen állás szerint zsákutcának tűnő – nyomvonalat, amit a Bengals.

A HÉT ELKAPÓJA. A Tennessee-t 30–24-re legyőző Seattle-ben két touchdownt szerzett a 167 elkapott yardig jutó Jaxon Smith-Njigba, aki az idény első 11 mérkőzésén megdöntötte a Seahawks idénycsúcsát (D. K. Metcalf 2020-ban 16 meccsen 1303-ig jutott), és úgy jár 1313-nál, hogy még az alapszakasz egyharmada hátravan. Ha elkerülik a sérülések, és tartja ezt a tempót Sam Darnold segítségével, nemcsak, hogy elsőként lépheti át a 2000 elkapott yardos álomhatárt, 2200 fölé is eljuthat, azaz több mint 200 yarddal megdöntheti Calvin Johnson 2012-es 1964 yardos rekordját.

A HÉT VÉDŐJE. Smith-Njigbáéhoz hasonlóak a kilátások, ha Myles Garrett sackjeit nézzük. A Las Vegas ellen tíz sacket jegyző Clevelandből háromszor ő vitte földre a passzolni készülő Geno Smitht (a Raiders támadóegysége a meccsen 60 yardot futott, miközben 77-et vesztett el a sackek miatt), a legutóbbi négy mérkőzésén 13 sacket jegyzett, az idényben már 18-nál tart. Ha folytatni tudja ezt az eszméletlen tempót, akár 28-cal is zárhatja az idényt, messze felülmúlva Michael Strahan és T. J. Watt 22.5-ös rekordját.

A HÉT CSALÓDÁSA. Fontos csoportrangadót játszott egymással a Green Bay és a Minnesota, utóbbinak talán ez volt az utolsó esélye arra, hogy megkapaszkodjon riválisain. A meccs első pontját még a Viking szerezte mezőnygólból, de ezt követően csak egy újabb hárompontosra futotta Kevin O’Connell csapatától, amely a második félidőben támadásban mindössze négy yardot szerzett, háromszor eladta a labdát, és 23–6-os vereség után kullogott haza úgy, hogy mindhárom csoportriválisa győzött, azaz még tovább mélyült közöttük a szakadék. A tavalyi újoncévét sérülés miatt kiülő J. J. McCarthy egyelőre teljes csalódás – ezúttal 34.2-es irányítóindexszel 87 passzolt yardot szerzett –, a veterán irányítókkal csodát művelő O’Connell vele egyelőre képtelen áttörést elérni, és erre minden jel szerint ráment a 2025-ös idény.

A HÉT CSALÁDI ÜNNEPE. A Chicago–Pittsburgh meccsen a Steelers védőjáték során szerezte meg első touchdownját, T. J. Watt a chicagói célterületen szerelte a passzolni készülő Caleb Williamset úgy, hogy az irányító elejtette a labdát, és a pittsburghi Nick Herbig vetődött rá, biztosítva a Steelers TD-jét. Bár a győzelemhez ez sem volt elég a Pittsburgnek, ez a sack volt T. J. Watt karrierjében a 115., amivel megelőzte a családi örökrangsorban J. J. Wattot. A háromszor az év védőjének választott J. J. 114.5-tel zárta a karrierjét 2022-ben, a mérkőzésen pedig a CBS szakkommentátoraként működött közre. „Ha ezzel a játékkal előz meg, az pokolian stílusos. Szép volt, T. J. – mondta J. J. Watt a mikrofon mögött, majd a reklámszünet után viccelődött is. – Újra edzésbe kell állnom, vissza kell szereznem a családi rekordot, mert ez felháborító.” A chicagói lelátón ott ültek a Watt fivérek szülei és a harmadik testvér, a korábban szintén a Steelersben játszó Derek is a feleségével és a gyerekeivel. „Nem gondoltam volna, hogy ez ekkora dolog lesz, de hogy Derek és a szüleink is itt vannak, így csodálatos. Az ilyen napokról álmodtunk gyerekkorunkban” – mondta J. J. Watt.

WHAT A WAY TO PASS YOUR BROTHER



TJ Watt's 115th career sack not only leads to a @steelers TD, but passes @JJWatt in career sacks pic.twitter.com/6mVgQWBhHy — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) November 23, 2025

A HÉT AKCIÓJA. Amerikában nagyon érzékenyek a szociális problémákra, a sportszervezetek, köztük az NFL is példát mutatnak, ha jótékonyságról van szó. A 12. hét minden esetben a My Cause, My Cleats akcióé, a játékosok egyedi színezésű cipőkkel hívják fel a figyelmet számukra fontos kezdeményezésekre. A hétvégi mérkőzéseken ezekben léptek pályára, és később elárverezik a cipőket, a bevételt természetesen jótékony célra fordítva. Íme, néhány pár különleges lábbeli!

Néhány cipő a sok közül: Cooper DeJean, Christian McCaffrey, Dak Prescott, Christian Watson, DeVonta Smith, Jonnu Smith, Travis Kelce, Chase Brown és Josh Allen különleges lábbelijei

HA MOST KEZDŐDNE A RÁJÁTSZÁS. Mindkét főcsoport élén csere volt, a bajnoki címvédő Philadelphia a dallasi veresége miatt visszacsúszott a Los Angeles Rams mögé, míg az AFC-ben a New England a tizedik győzelmével a szabadnapos Denver elé ugrott. Az Amerikai főcsoportban még egy fontos változás történt, az Északi csoportban a Baltimore átvette a vezetést a Pittsburghtől, utóbbi ki is került a rájátszás mezőnyéből. Megvan az első csapat is, amely biztosan nem lehet ott a playoffban, a Giants veszítette el a matematikai esélyt is az idény meghosszabbítására.

AFC. Főcsoportgyőztes: New England Patriots (10–2). Wild card kör: Denver Broncos (9–2)–Buffalo Bills (7–4), Indianapolis Colts (8–3)–Jacksonville Jaguars (7–4), Baltimore Ravens (6–5)–Los Angeles Chargers (7–4)

NFC. Főcsoportgyőztes: Los Angeles Rams (9–2). Wild card kör: Philadelphia Eagles (8–3)–San Francisco 49ers (8–4), Chicago Bears (8–3)–Green Bay Packers (7–3–1), Tampa Bay Buccaneers (6–5)–Seattle Seahawks (8–3)

HA MOST DRAFTOLNÁNAK. A Titans és a Giants is elszenvedte 10. vereségét, de az, hogy csak egyszer nyert, még mindig a Tennessee mellett szól. A Las Vegast legyőző Cleveland hátrébb mozdult a sorrendben, ami az irányítót kereső csapatok szempontjából kritikus lehet, ugyanis az egy éve még igen ígéretesnek tartott 2026-os irányítóosztály a legutóbbi elemzések szerint csupán két olyan játékost (Ty Simpson és Fernando Mendoza) tartogat, akit biztosan az első körben visznek majd el.

Az első 10 pick sorrendje jelen állás szerint: 1. Tennessee Titans (1–10), 2. New York Giants (2–10), 3. New York Jets (2–9), 4. Las Vegas Raiders (2–9), 5. New Orleans Saints (2–9), 6. Cleveland Browns (3–8), 7. Washington Commanders (3–8), 8. Arizona Cardinals (3–8), 9. Cincinnati Bengals (3–8), 10. Los Angeles Rams (az Atlantától kapott joggal)

HOSSZÚ HÉT JÖN. Bár a 12. után még egyszer, a 14. fordulóban is lesznek szabadnapos csapatok, a következő, 13. játékhéten mind a 32 klub pályára lép, ez ugyanis a hálaadás hétvégéje, ami az évtizedek során összenőtt az NFL-lel. Csütörtökön, hálaadás napján három mérkőzést rendeznek, az első kettőt a hagyományokat követve Detroitban és Dallasban. Az idén Black Friday-meccs is lesz, péntek este 21 órától a Philadelphia látja vendégül a Chicagót, azt követően pedig a hagyományos vasárnapi és hétfői program következik.

NFL

ALAPSZAKASZ, 12. FORDULÓ

Péntek

Houston Texans–Buffalo Bills 23–19

Vasárnap kora este

Chicago Bears–Pittsburgh Steelers 31–28

Cincinnati Bengals–New England Patriots 20–26

Detroit Lions–New York Giants 34–27 – hosszabbítás után

Green Bay Packers–Minnesota Vikings 23–6

Tennessee Titans–Seattle Seahawks 24–30

Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts 23–20 – hosszabbítás után

Baltimore Ravens–New York Jets 23–10

Vasárnap késő este

Las Vegas Raiders–Cleveland Browns 10–24

Arizona Cardinals–Jacksonville Jaguars 24–27 – hosszabbítás után

Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 24–21

New Orleans Saints–Atlanta Falcons 10–24

Los Angeles Rams–Tampa Bay Buccaneers 34–7

Kedd

San Francisco 49ers–Carolina Panthers 20–9

Szabadnapos: Denver Broncos, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Washington Commanders

A 13. FORDULÓ MŰSORA

Csütörtök

19.00: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.30: Dallas Cowboys–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

Péntek

2.20: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals (Tv: Arena4)

21.00: Philadelphia Eagles–Chicago Bears

Vasárnap

19.00: Cleveland Browns–San Francisco 49ers

19.00: Tennessee Titans–Jacksonville Jaguars

19.00: Indianapolis Colts–Houston Texans (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–New Orleans Saints

19.00: New York Jets–Atlanta Falcons

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Arizona Cardinals

19.00: Carolina Panthers–Los Angeles Rams

22.05: Seattle Seahawks–Minnesota Vikings

22.25: Pittsburgh Steelers–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Denver Broncos (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: New England Patriots–New York Giants (Tv: Arena4)

Szabadnapos: –

AFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. New England Patriots 10 – 2 – 0 0.833 318–226 +92 2. Buffalo Bills 7 – 4 – 0 0.636 311–252 +59 3. Miami Dolphins 4 – 7 – 0 0.364 226–269 –43 4. New York Jets 2 – 9 – 0 0.182 219–291 –72 AFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Baltimore Ravens 6 – 5 – 0 0.545 275–261 +14 2. Pittsburgh Steelers 6 – 5 – 0 0.545 274–263 +11 3. Cincinnati Bengals 3 – 8 – 0 0.273 248–360 –112 4. Cleveland Browns 3 – 8 – 0 0.273 186–244 –58 AFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Indianapolis Colts 8 – 3 – 0 0.727 341–228 +113 2. Jacksonville Jaguars 7 – 4 – 0 0.636 267–250 +17 3. Houston Texans 6 – 5 – 0 0.545 243–182 +61 4. Tennessee Titans 1 – 10 – 0 0.091 167–303 –136 AFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Denver Broncos 9 – 2 – 0 0.818 257–192 +65 2. Los Angeles Chargers 7 – 4 – 0 0.636 246–238 +8 3. Kansas City Chiefs 6 – 5 – 0 0.545 277–201 +76 4. Las Vegas Raiders 2 – 9 – 0 0.182 165–277 –112 NFC Kelet Gy-V-D % SZ–K PK 1. Philadelphia Eagles 8 – 3 – 0 0.727 255–225 +30 2. Dallas Cowboys 5 – 5 – 1 0.500 320–314 +6 3. Washington Commanders 3 – 8 – 0 0.273 236–296 –60 4. New York Giants 2 – 10 – 0 0.167 264–334 –70 NFC Észak Gy-V-D % SZ–K PK 1. Chicago Bears 8 – 3 – 0 0.727 289–292 –3 2. Green Bay Packers 7 – 3 – 1 0.682 263–202 +61 3. Detroit Lions 7 – 4 – 0 0.636 326–243 +83 4. Minnesota Vikings 4 – 7 – 0 0.364 224–255 –31 NFC Dél Gy-V-D % SZ–K PK 1. Tampa Bay Buccaneers 6 – 5 – 0 0.545 259–284 –25 2. Carolina Panthers 6 – 6 – 0 0.500 216–269 –53 3. Atlanta Falcons 4 – 7 – 0 0.364 219–249 –30 4. New Orleans Saints 2 – 9 – 0 0.182 165–274 –109 NFC Nyugat Gy-V-D % SZ–K PK 1. Los Angeles Rams 9 – 2 – 0 0.818 305–179 +126 2. Seattle Seahawks 8 – 3 – 0 0.727 324–217 +107 3. San Francisco 49ers 8 – 4 – 0 0.667 281–261 +20 4. Arizona Cardinals 3 – 8 – 0 0.273 248–283 –35 A CSOPORTOK ÁLLÁSA