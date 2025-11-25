Sportlövészet: a 17 éves Ferik Csilla remekelt a Hungarian Openen

Remek hétvégét tud maga mögött a MATE-GEAC 17 éves sportlövője, Ferik Csilla, aki a Fehér úti Nemzeti Lőtéren rendezett Hungarian Open elnevezésű 10 méteres viadalon

három különböző színű érmet érdemelt ki az idősebbek között.

Szucsák Mátyás a puskás szakágban jeleskedő ifjúsági korú tanítványa előbb a juniorok megméretésén nyert aranyat: miután az alapversenyben is a legjobbnak bizonyult (633.1 kör), a nyolcas döntőben kitűnő teljesítményt nyújtva 251.9 körrel lett első koreai vetélytársa előtt. Ezt követően Lévai Csongorral indulva ezüst került a nyakába a junior vegyes csapatok küzdelmei után, a záró napon pedig a felnőtt női légpuskások között járt neki bronzérem.

„Szerettem volna jól szerepelni a Hungarian Openen, mert a junioroknak ez a verseny válogató is volt a jövő év eleji korosztályos Európa-bajnokságra – boldog vagyok, hogy sikerült – nyilatkozta Csilla az Utanpotlassport.hu-nak. – A juniorok között egyéniben jól ment az alapverseny is, a döntő pedig hab volt a tortán. A hajrában az egyik koreai ellenfelem vezetett, de végül sikerült nyernem, aminek nagyon örülök. Az alapverseny a vegyes csapatban is rendben volt, a döntőben nem a legjobbunkat hoztuk, de így is jó meccset vívtunk. A felnőttekkel a harmadik napon lőttünk együtt, ekkor már kicsit fáradtabbnak éreztem magam, a bronzérem ezért is értékes a számomra.

A felnőttek között az első öt lövésem nagyon jól sikerült, és kicsit meglepődtem, amikor láttam, hogy még így sem én vezetek. Tehát elég magas színvonalú verseny volt.

A Hungarian Open egyébként is minden évben erős versenynek számít, számos kiváló sportlövővel a mezőnyökben.”

Ferik Csilla a juniorok közötti siker után Forrás: MVSZ

Csilla összességében eredményes évet zár légpuskával, hiszen 2025-ben többek között egyéni bronzérmet szerzett a tallinni U18-as Európa-bajnokság solo versenyében és ott volt a szkopjei európai ifjúsági olimpiai fesztiválon (EYOF) is, amelyen Márta Ákossal vegyes csapatban lett ezüstérmes.

„Az idén az ifjúsági mezőnyben jól teljesítettem, az Eb-ről hoztam egyéni mellett csapatérmeket is, az EYOF-ra pedig a kijutásnak is örültem, mert szakáganként csak egy-egy fiú és lány mehetett. Az U18-as Eb-t első alkalommal rendezték meg és az EYOF-on is most debütált a sportlövészet. Mindkét kezdeményezést nagyon jó dolognak tartom, hiszen az ifjúságiak eddig csak a juniorok között indulhattak világversenyen, most a saját korosztályukban több sikerélményhez juthatnak.

A jövő évi elsődleges célom, hogy az ifjúsági és a junior-világversenyeken is ott legyek, valamint a felnőttek között is szeretnék szép eredményeket elérni.

(Kiemelt képünkön: Ferik Csilla Forrás: MSSZ)