Szijjártó Péter: A Honvéd is világmárka

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nemrégiben a Budapest Honvéd FC vezetőségének felkérésére elvállalta az egyesület elnöki pozícióját – a Hír Tv ennek apropóján készített vele interjút.

„Gyerekkorom óta vagyok Honvéd-szurkoló, de ez még kevés lett volna ahhoz, hogy elvállaljam a klub megtisztelő felkérését. Sokkal inkább amiatt mondtam igent, hogy most látok arra lehetőséget, hogy minden feltétel adva van ahhoz, hogy egyesületünket visszajuttasson oda, ahová való: a magyar labdarúgás élvonalába” – mondta Szijjártó Péter arra a kérdésre válaszolva, végül is miért adta be a derekát Leisztinger Tamás tulajdonosnak.

A beszélgetésben az is szóba került, hogy a feltételek megteremtéséhez egy világmárkával, a Vulcan Shield Globallal kötött szponzori szerződés is nagyban hozzájárult, s az együttműködésből nemcsak az általa szintén világmárkaként számontartott Honvéd első csapata, hanem az utánpótlás is profitálhat.

„Négyéves szponzori szerződést sikerült megkötnünk, ami éves szinten több százmillió forinttal növeli a klub pénzügyi mozgásterét. Ez ad egy olyan nyugalmat, stabiltást, amelyre alapozva már magasabb szintű szakmai döntéseket lehet meghozni, mint korábban” – szemléltette a megállapodás jelentőségét a klubelnök.

A teljes interjú: