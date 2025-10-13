Nemzeti Sportrádió

A vb-résztvevő Tunézia könnyedén megverte Namíbiát, kapott gól nélkül zárta a selejtezőt

2025.10.13. 17:55
Az utolsó, 10. fordulót rendezik az afrikai világbajnoki selejtező csoportkörében. Hétfőn egy meccs kivételével lezárultak a H-csoport küzdelmei. Tunézia kapott gól nélkül teljesítette a selejtezőt.

A vb-részvételét már szeptemberben bebiztosító Tunézia simán megnyerte a H-csoportot, az utolsó játéknapon 3–0-ra legyőzve a második helyen végző, de a rájátszásba alacsony pontszáma miatt be nem jutó Namíbiát. A győztes csapat két korábbi ferencvárosi játékosa közül Aissa Laidouni az első félidőt végigjátszotta, Mohamed Ali Ben Romdan pedig a kispadon ült.

Szintén ebben a csoportban első győzelmét – egyben első pontjait – szerezte meg Sao Tomé és Príncipe válogatottja, amely 1–0-ra legyőzte Malawit.

A B-csoportban tét nélküli mérkőzésen gól nélküli döntetlennel zárta a selejtezőt Dél-Szudán és Togo.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
Dél-Szudán–Togo 0–0
H-CSOPORT
Egyenlítői-Guinea–Libéria 1–1
Sao Tomé és Príncipe–Malawi 1–0
Tunézia–Namíbia 3–0

A H-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Tunézia

10

9

1

22–0

+22

28

2. Namíbia

10

4

3

3

13–10

+3

15

3. Libéria

10

4

4

3

13–11

+2

15

4. Malawi

9

3

2

4

8–12

–4

11

5. Egyenlítői-Guinea

9

3

1

5

8–10

–2

10

6. Sao Tomé és Principe

10

1

9

5–26

–21

3

Később
C-CSOPORT
18.00: Lesotho–Zimbabwe
D-CSOPORT
18.00: Zöld-foki-szigetek–Eswatini
18.00: Mauritius–Líbia
18.00: Kamerun–Angola

 

