A vb-résztvevő Tunézia könnyedén megverte Namíbiát, kapott gól nélkül zárta a selejtezőt

A vb-részvételét már szeptemberben bebiztosító Tunézia simán megnyerte a H-csoportot, az utolsó játéknapon 3–0-ra legyőzve a második helyen végző, de a rájátszásba alacsony pontszáma miatt be nem jutó Namíbiát. A győztes csapat két korábbi ferencvárosi játékosa közül Aissa Laidouni az első félidőt végigjátszotta, Mohamed Ali Ben Romdan pedig a kispadon ült.
Szintén ebben a csoportban első győzelmét – egyben első pontjait – szerezte meg Sao Tomé és Príncipe válogatottja, amely 1–0-ra legyőzte Malawit.
A B-csoportban tét nélküli mérkőzésen gól nélküli döntetlennel zárta a selejtezőt Dél-Szudán és Togo.
AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
Dél-Szudán–Togo 0–0
H-CSOPORT
Egyenlítői-Guinea–Libéria 1–1
Sao Tomé és Príncipe–Malawi 1–0
Tunézia–Namíbia 3–0
|A H-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Tunézia
10
9
1
–
22–0
+22
28
|2. Namíbia
10
4
3
3
13–10
+3
15
|3. Libéria
10
4
4
3
13–11
+2
15
|4. Malawi
9
3
2
4
8–12
–4
11
|5. Egyenlítői-Guinea
9
3
1
5
8–10
–2
10
|6. Sao Tomé és Principe
10
1
–
9
5–26
–21
3
Később
C-CSOPORT
18.00: Lesotho–Zimbabwe
D-CSOPORT
18.00: Zöld-foki-szigetek–Eswatini
18.00: Mauritius–Líbia
18.00: Kamerun–Angola