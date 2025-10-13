A vb-résztvevő Tunézia könnyedén megverte Namíbiát, kapott gól nélkül zárta a selejtezőt

A vb-részvételét már szeptemberben bebiztosító Tunézia simán megnyerte a H-csoportot, az utolsó játéknapon 3–0-ra legyőzve a második helyen végző, de a rájátszásba alacsony pontszáma miatt be nem jutó Namíbiát. A győztes csapat két korábbi ferencvárosi játékosa közül Aissa Laidouni az első félidőt végigjátszotta, Mohamed Ali Ben Romdan pedig a kispadon ült.

Szintén ebben a csoportban első győzelmét – egyben első pontjait – szerezte meg Sao Tomé és Príncipe válogatottja, amely 1–0-ra legyőzte Malawit.

A B-csoportban tét nélküli mérkőzésen gól nélküli döntetlennel zárta a selejtezőt Dél-Szudán és Togo.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐK

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

Dél-Szudán–Togo 0–0

H-CSOPORT

Egyenlítői-Guinea–Libéria 1–1

Sao Tomé és Príncipe–Malawi 1–0

Tunézia–Namíbia 3–0

A H-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Tunézia 10 9 1 – 22–0 +22 28 2. Namíbia 10 4 3 3 13–10 +3 15 3. Libéria 10 4 4 3 13–11 +2 15 4. Malawi 9 3 2 4 8–12 –4 11 5. Egyenlítői-Guinea 9 3 1 5 8–10 –2 10 6. Sao Tomé és Principe 10 1 – 9 5–26 –21 3

Később

C-CSOPORT

18.00: Lesotho–Zimbabwe

D-CSOPORT

18.00: Zöld-foki-szigetek–Eswatini

18.00: Mauritius–Líbia

18.00: Kamerun–Angola