Nigéria nem juthat ki a vb-re, a Kongói DK lesz a playoff afrikai résztvevője

Frank Onyeka megpattanó lapos lövésével már a 3. percben vezetéshez jutottak a nigériaiak, de hiába a remek kezdés, az előny még az első félidőben elúszott: a 32. percben labdaszerzésből indult a gyors kongói akció, Meshack Elia indított, és ő ért oda a befejezéshez is.

Victor Osimhen megsérült, a szünetben le kellett cserélni, és a meglehetősen passzív nigériai csapat örülhetett, hogy eljutott a tizenegyesekig. Merthogy a kongóiaknak több gólszerzési lehetőségük is akadt, a hosszabbításban Fiston Mayele be is talált a kapuba, ám a játékvezető szabálytalanságot látott, nem adta meg a gólt.

A szétlövés első három rúgója – a nigériai Calvin Bassey és Moses Simon, valamint a kongói Samuel Moutoussamy – hibázott, utána viszont látványosan feljavult a végrehajtási ráta: a következő kilenc próbálkozóból hét sikerrel járt. Közülük a Lille rutinos védője, Chancel Mbemba volt az utolsó, az ő lövésével, valamint a tizenegyesekre becserélt tartalék kapus, Timothy Fayulu második védésének köszönhetően a Kongói DK jutott be az interkontinentális playoffba.

A négy legjobb afrikai csoportmásodik részvételével Marokkóban megrendezett osztályozó csütörtöki elődöntőjében a Kongói DK 1–0-ra győzött Kamerun ellen, míg a másik ágon Nigéria hosszabbítást követően 4–1-re verte meg Gabont.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ

OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, RABAT (MAROKKÓ)

Kongói DK–Nigéria 1–1 (M. Elia 32., ill. Onyeka 3.) – tizenegyesekkel 4–3

A MÁR ISMERT AFRIKAI VB-RÉSZTVEVŐK

Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia, Zöld-foki-szigetek

Az 1. körben kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeztek, és a csoportelsők jutottak ki a világbajnokságra.

AZ INTERKONTINENTÁLIS RÁJÁTSZÁS MÁR ISMERT RÉSZTVEVŐI

Bolívia, Kongói DK, Új-Kaledónia

Európa kivételével minden konföderáció delegál egy-egy válogatottat a jövő márciusi tornára, sőt a vb-rendező CONCACAF-térség kettőt is. A hat válogatott részvételével zajló tornáról két ország jut vb-kvótához.