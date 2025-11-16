Nemzeti Sportrádió

Nigéria nem juthat ki a vb-re, a Kongói DK lesz a playoff afrikai résztvevője

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.16. 23:13
null
Chancel Mbemba higgadt maradt, berúgta az utolsó tizenegyest (Fotó: AFP)
Címkék
foci vb 2026 vb-selejtező Kongói DK Nigéria afrikai vb-selejtező
A Kongói DK 1–1-re végződő 120 percet követően tizenegyesekkel legyőzte Nigériát vasárnap késő este a marokkói Rabatban, ezzel jogot szerzett arra, hogy részt vegyen a tavaszi interkontinentális playoffban.

Frank Onyeka megpattanó lapos lövésével már a 3. percben vezetéshez jutottak a nigériaiak, de hiába a remek kezdés, az előny még az első félidőben elúszott: a 32. percben labdaszerzésből indult a gyors kongói akció, Meshack Elia indított, és ő ért oda a befejezéshez is.

Victor Osimhen megsérült, a szünetben le kellett cserélni, és a meglehetősen passzív nigériai csapat örülhetett, hogy eljutott a tizenegyesekig. Merthogy a kongóiaknak több gólszerzési lehetőségük is akadt, a hosszabbításban Fiston Mayele be is talált a kapuba, ám a játékvezető szabálytalanságot látott, nem adta meg a gólt.

A szétlövés első három rúgója – a nigériai Calvin Bassey és Moses Simon, valamint a kongói Samuel Moutoussamy – hibázott, utána viszont látványosan feljavult a végrehajtási ráta: a következő kilenc próbálkozóból hét sikerrel járt. Közülük a Lille rutinos védője, Chancel Mbemba volt az utolsó, az ő lövésével, valamint a tizenegyesekre becserélt tartalék kapus, Timothy Fayulu második védésének köszönhetően a Kongói DK jutott be az interkontinentális playoffba.

A négy legjobb afrikai csoportmásodik részvételével Marokkóban megrendezett osztályozó csütörtöki elődöntőjében a Kongói DK 1–0-ra győzött Kamerun ellen, míg a másik ágon Nigéria hosszabbítást követően 4–1-re verte meg Gabont.

AFRIKAI VB-SELEJTEZŐ
OSZTÁLYOZÓ, DÖNTŐ, RABAT (MAROKKÓ)
Kongói DK–Nigéria 1–1 (M. Elia 32., ill. Onyeka 3.) – tizenegyesekkel 4–3

A MÁR ISMERT AFRIKAI VB-RÉSZTVEVŐK
Algéria, Dél-Afrika, Egyiptom, Elefántcsontpart, Ghána, Marokkó, Szenegál, Tunézia, Zöld-foki-szigetek
Az 1. körben kilenc hatcsapatos csoportban oda-vissza körmérkőzést rendeztek, és a csoportelsők jutottak ki a világbajnokságra.

AZ INTERKONTINENTÁLIS RÁJÁTSZÁS MÁR ISMERT RÉSZTVEVŐI
Bolívia, Kongói DK, Új-Kaledónia
Európa kivételével minden konföderáció delegál egy-egy válogatottat a jövő márciusi tornára, sőt a vb-rendező CONCACAF-térség kettőt is. A hat válogatott részvételével zajló tornáról két ország jut vb-kvótához.

Minden más foci
2023.10.12. 09:18

A 2026-OS LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG SELEJTEZŐJÉNEK MENETRENDJE

Így alakul ki a következő labdarúgó-világbajnokság 48 csapatos mezőnye.

 

 

foci vb 2026 vb-selejtező Kongói DK Nigéria afrikai vb-selejtező
Legfrissebb hírek

Erling Haalandék Milánóban is könnyedén nyertek, és kijutottak a vb-re

Foci vb 2026
1 órája

Öröm az elején, bánat a végén – képekben a Magyarország–Írország vb-selejtező

Magyar válogatott
2 órája

Zubkov kulcsfontosságú gólt fejelt, az ukránok nyertek, mehetnek a vb-pótselejtezőre

Foci vb 2026
3 órája

Tóth Alex a Nemzeti Sportnak: Rémálom, a legrosszabb rémálom… 

Magyar válogatott
5 órája

Dibusz Dénes: Nem tudjuk visszatekerni az időt, ezzel együtt kell élnünk…

Magyar válogatott
5 órája

Az írek hőse könnyek között értékelte a győzelmet

Magyar válogatott
5 órája

Videó: így ment oda a lefújás után a szurkolókhoz Szoboszlai Dominik

Magyar válogatott
5 órája

Hallgrímsson: Magyarország jobban játszott, de vesztére húzta az időt

Magyar válogatott
5 órája
Ezek is érdekelhetik