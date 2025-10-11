Nemzeti Sportrádió

A sérült Mbappé el sem utazhat a franciák következő meccsére

V. J./MTIV. J./MTI
2025.10.11. 12:15
Mbappé nem játszik Izland ellen (Fotó: Getty Images)
sérülés vb-selejtező Izland Kylian Mbappé Franciaország
Kylian Mbappé, a legutóbb döntős francia labdarúgó-válogatott csapatkapitánya bokasérülés miatt nem lép pályára együttese hétfői, izlandi világbajnoki selejtezőmérkőzésén. Erről a francia szövetség számolt be a nemzeti csapat pénteki, Azerbajdzsán ellen 3–0-ra megnyert összecsapása után.

Kylian Mbappé jobb bokája már a találkozót megelőzően sem volt százszázalékos, és mivel a mérkőzésen rúgást is kapott rá, így nem utazik el a csapattal a szigetországba. Mbappé nem az egyetlen támadó, akire nem számíthat Didier Deschamps szövetségi kapitány, korábban ugyanis Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram és Bradley Barcola is kidőlt a sorból.

Mbappé az azeriek ellen egy gól és egy gólpasszt ért el, a franciák pedig három forduló után százszázalékos mérleggel vezetik a D-csoportot.

D-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Izland–Franciaország
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán

D-CSOPORT

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Franciaország

3

3

7–1+69
2. Ukrajna

3

1

1

1

6–604
3. Izland

3

1

2

9–7+23
4. Azerbajdzsán

3

1

2

1–9–81

 

