A sérült Mbappé el sem utazhat a franciák következő meccsére

Kylian Mbappé jobb bokája már a találkozót megelőzően sem volt százszázalékos, és mivel a mérkőzésen rúgást is kapott rá, így nem utazik el a csapattal a szigetországba. Mbappé nem az egyetlen támadó, akire nem számíthat Didier Deschamps szövetségi kapitány, korábban ugyanis Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram és Bradley Barcola is kidőlt a sorból.

Mbappé az azeriek ellen egy gól és egy gólpasszt ért el, a franciák pedig három forduló után százszázalékos mérleggel vezetik a D-csoportot.

D-CSOPORT

2025. október 13., hétfő

20.45: Izland–Franciaország

20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán