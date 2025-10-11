A sérült Mbappé el sem utazhat a franciák következő meccsére

Kylian Mbappé jobb bokája már a találkozót megelőzően sem volt százszázalékos, és mivel a mérkőzésen rúgást is kapott rá, így nem utazik el a csapattal a szigetországba. Mbappé nem az egyetlen támadó, akire nem számíthat Didier Deschamps szövetségi kapitány, korábban ugyanis Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram és Bradley Barcola is kidőlt a sorból.
Mbappé az azeriek ellen egy gól és egy gólpasszt ért el, a franciák pedig három forduló után százszázalékos mérleggel vezetik a D-csoportot.
D-CSOPORT
2025. október 13., hétfő
20.45: Izland–Franciaország
20.45: Ukrajna–Azerbajdzsán
|D-CSOPORT
M
Gy
D
V
|L–K
|Gk
|P
|1. Franciaország
3
3
–
–
|7–1
|+6
|9
|2. Ukrajna
3
1
1
1
|6–6
|0
|4
|3. Izland
3
1
–
2
|9–7
|+2
|3
|4. Azerbajdzsán
3
–
1
2
|1–9
|–8
|1